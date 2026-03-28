Beypazarı'nda hasta helikopter ambulansla Ankara'ya götürüldü
Beypazarı'nda kalp rahatsızlığı yaşayan 63 yaşındaki kadın, helikopter ambulans ile Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Evinde rahatsızlanan 63 yaşındaki F.Ç. oğlu tarafından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yapılan muayenenin ardından F.Ç'nin kalp rahatsızlığı yaşadığı belirlendi.
Hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla helikopter ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak