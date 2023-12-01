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Kalp rahatsızlığı bulunan kişi ambulans helikopterle sevk edildi

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki İdris Oflaz, kalp rahatsızlığı nedeniyle ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunan kişi Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

İlçede yaşayan 60 yaşındaki İdris Oflaz, rahatsızlanması üzerine Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Oflaz'ın buradaki tedavisinin ardından ambulans helikopterle tıbbi donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Sağlık ekiplerince hastaneden alınan hasta Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan ambulans helikopterle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Sağlık

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