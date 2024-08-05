Üye Girişi
Haberler

Kalp Nakli Bekleyen Genç, Uygun Donör Bulunmasını Bekliyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okuldaki sağlık taramasında kalp ritim bozukluğu tespit edilen Emircan Gülmüş, kalp nakli listesine alındı ve şimdi uygun donör bulunmasını bekliyor.

OKULDAKİ sağlık taramasında kalp ritim bozukluğu tespit edilince hastaneye sevk edilen ve 'Miyokardit' (Kalp Kası İltihabı) olduğu ortaya çıkan Emircan Gülmüş (14), 4 ay önce durumunun ağırlaşması üzerine kalp nakil listesine alındı. Gülmüş, şimdi hastanede ECMO cihazına bağlı şekilde uygun donör bulunmasını bekliyor.

Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından 2019 Mart'ta, Mersin'deki Mezitli Belediye İlkokulu'nda yapılan sağlık taramasında, Ayşegül-İdris Gümüş çiftinin 5 çocuğundan 3'üncüsü olan Emircan'da kalp ritim bozukluğu tespit edildi. Ardından Mersin Şehir Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde Emircan Gülmüş'e miyokardit tanısı konuldu. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen ve yaklaşık 5 yıldır takip altında olan Gülmüş, durumunun ağırlaşması üzerine 4 ay önce kalp nakil listesine alındı ve 5 Temmuz'da ambulans uçakla Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan ve ECMO cihazıyla hayata tutunmaya çalışan Emirhan, uygun donör bulunmasını bekliyor.

'ORGAN BAĞIŞÇISI OLDUK'

Emircan'ın annesi Ayşegül Gülmüş, "Okulda yapılan sağlık taramasında kalp ritim bozukluğu ortaya çıkması nedeniyle bizi hastaneye yönlendirdiler. Hikayemiz bu şekilde başladı. O zaman ilkokul 3'üncü sınıfa gidiyordu. Okul taramasında, ritimlerinde sıkıntı çıktığını ve hemen hastanede tedaviye alınması gerektiğini söylediler. Hastanede, kalp ritimlerinde sıkıntı olduğu ve miyokardit kasında iltihaplanma başladığını söylediler. Ardından nisan ayında oğlumu Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdüm ve orada ilaçlarıyla takibine başlandı. Son 1 ay öncesine kadar hiçbir sorun yoktu. İlaçlarla idare ediyorduk. Fakat 1 ay önce evde fenalaştı ve biz de hemen ambulansla oğlumu üniversite hastanesine götürdük" dedi.

Gülmüş, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde oğluna müdahale edildiğini ancak durumunun daha da fenalaşması sonucu ambulans uçakla Ankara'ya sevkinin gerçekleştiğini ifade ederek, "Oğlum burada entübe edildi. 25 gün boyunca entübe şekilde kaldı. Ancak geçtiğimiz pazartesi günü hastaneden aradılar ve bize 'Çocuğun kalbi durdu, biz müdahale ediyoruz, hemen gelin' dediler. Çok üzülerek hemen hastaneye gittik ve bize oğlumun ECMO cihazına bağlandığını söylediler. Üzgünüz. Çok üzgünüz. Buradan herkese sesleniyorum; organlarınız, organlarımız toprakta çürümesin, çöp olmasın. Çocuklarımıza hayat olsun, umut olsun. Ben ve eşim organ bağışçısı olduk. Başımıza gelmeden önce böyle bir şeyi bilmiyorduk, başımıza gelince anladık. Doktorlar tek çözümün nakil olduğunu söylüyorlar. Yani insanlardan bağışçı olmalarını istiyoruz, çocuklarımıza hayat olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Kalp Nakli Sağlık Yaşam Güncel Haberler

Küme düşürülmesi bile gündemde! Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor'u FIFA'ya şikayet ettiler

Küme düşürülmesi bile gündemde! Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor'u FIFA'ya şikayet ettiler

 En zengin futbolcular arasında! Martin Braithwaite, yönetim şeklini beğenmediği eski kulübünü satın alacak

En zengin futbolcular arasında! Martin Braithwaite, yönetim şeklini beğenmediği eski kulübünü satın alacak

 İsrail'den çirkin provokasyon! Türk Büyükelçiliğinin üzerinde İsrail bayrağı açtılar

İsrail'den çirkin provokasyon! Türk Büyükelçiliğinin üzerinde İsrail bayrağı açtılar

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Milli boksör Hatice Akbaş, Paris Olimpiyat Oyunları'nda finale kaldı

Milli boksör Hatice Akbaş, Paris Olimpiyat Oyunları'nda finale kaldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title