Üye Girişi
Haberler
Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti

Fransa'da beklenen istifa geldi

 Suriye'de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı

Suriye'de köşeye sıkışan rejim, reşit olmayanları bile zorla silah altına almaya başladı

 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi

İşte Esad'a adım adım yaklaşan muhaliflerin yeni hedefi: Zamanınız geldi
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tahliye edildi

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tahliye edildi

Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde iddiaya göre; kalp krizi şüphesi ile hastaneye gelen ve sırasını beklemesi söylenen hasta sandalyede beklediği sırada hayatını kaybetti. Talihsiz adamın ölüm anı güvenlik kameralarına yansırken, ailesi de ihmal iddiaları üzerine suç duyurusunda bulundu.

Göğüs ağrısı ve kol uyuşması şikayetiyle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne giden Mehmet Ali Şirin (37), eşinin 'kalp krizi' uyarılarına rağmen görevlilerin "Sıranızı bekleyin" demesinin ardından hayatını kaybetti.

YERE YIĞILDIKTAN SONRA MÜDAHALE EDİLDİ

Güvenlik kamerası görüntülerinde sıra beklediği sandalyede kalp krizi geçiren Şirin'in yere yığıldıktan sonra güvenlik görevlileri tarafından yüz üstü sedyeye uzatıldığı ve sarı alan denilen bölgeye alındığı ortaya çıktı.

EŞİ FERYAT ETTİ: BEN SİZE SÖYLEDİM

Doktorların kalp masajı uyguladığı Şirin, tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Şirin ölümünün ardından hastanenin morguna kaldırıldı. Eşinin ölümünü öğrenen Ayşe Şirin'in hastanede, "Ben size eşimin durumunun acil olduğunu söyledim" diyerek fenalık geçirdiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhmal iddialarının ardından Şirin'in ailesi suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü
Kaynak: Haberler.com / Sağlık
img

Araç muayene ücretlerine dudak uçuklatan zam
img

Acun'un kanalında sansürlenen görüntü
img

Di Marzio duyurdu! İşte Osimhen'in yeni takımı
500

Yorumlar (19)

Haber YorumlarıMurat Ülger:

Sonra vay efendim bizi niye dövüyorlar.

Yorum Beğen193
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih Tekin:

Yaziklar olsun ulan bi ülkede insan hayati bukadarmi ucuz sirani bekle nedemek ya adam kalp krizi süphesi ile gelmis al iceriye bi kalp grafigi cek

Yorum Beğen99
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmin Tas:

şimdi siranizi bekleyin diyen adamı madam yapmazlar mi devlet

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

ohhoo bu da bir şey mi ? Acile gittiğinde önce sıra alacaksın ,sıranın gelmesini bekleyeceksin. Bir de yanında kimliğin olmadı mı hepten yandın ,gidip al gel vb Önünde sığınmacı da olabilir ,hemen öne geçiyorlar ya..

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOk:

Ben bu durumu birebir yaşadım. Kız kardeşimi götürdüm sol kolu uyuşuk, kalp çarpıntısı var diye, sıra bekle dediler. Doktor içeride telefonla konuşuyordu. (Mola saati dışında) Şikayet ettim tarih saat vererek kamera kayıtlarına bakın diyerek. “Kimi kime şikayet ediyorsun” durumu yaşadım. Hiç bir şey olmadı. Doktorlara kalkan eller kırılsın tabi ama bi gün yaşamadan anlayamazsınız.

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVll. Murat:

soruşturma açmaniza gerek yok tüm hastanelerde vaziyet bu zaten..acilde tek doktor 200 kişiye bakmaya çalışıyor..böyle durumlarda Kırmızı alanda hemen müdahale edilmelidir ama kimseyi rahatsiz olduğuna inandıramazsin..Buna disslike atacak olan comarlarinda ayrıca mk

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet null:

Oradaki tüm sorumlular hesap vermesi lazım

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aksoy:

sıranız batsin ??

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelçuk Demircigil:

Nooldu Mavi kod tatbikati... acilin adi acil. Gerci bu ulkede kime neyi anlatacaksin ki. Vatandasta egitim yok. Yetkililerin is yapasi yok. Allahım sen bizi muhafaza eyle. Bu necip milletimize ve halkimiza merhamet eyle hayirlar ihsan eyle... amin.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Ergin:

Bu adam iktidara geldiğinden beridir kimse görevini iyi yapmiyor.ekmek elden su gölden.imamlardan tutun doktorlara kadar.daha diğerlerinide söylemiyorum.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef Çağatay kimdir, kaç yaşına, nereli? MasterChef Çağatay hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede? MasterChef Büşra kimdir, kaç yaşına, nereli? MasterChef Büşra hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede? MasterChef Mert kimdir, kaç yaşına, nereli? MasterChef Mert hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede? MasterChef Araz kimdir, kaç yaşına, nereli? MasterChef Araz hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede? MasterChef Milhan kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Milhan hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede? MasterChef Yağız kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Yağız hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede? Rizespor Silivrispor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Rizespor Silivrispor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Rıfat kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Rıfat hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 5 Aralık Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 5 Aralık Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.