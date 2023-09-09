Kalp Krizi Geçiren Hasta Ambulans Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren Mehmet Ali Sert, ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Seydişehir'de Kumluca mahallesinde ikamet eden kalp ağrısı ve nefes almada güçlüğü şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesine başvuran Mehmet Ali Sert'in (73), kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.
Sert, ilk müdahalesinin ardından ilçedeki Eti Alüminyum A.Ş'nin bahçesine inen hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Sağlık