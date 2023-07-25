Kalp hastaları ve tansiyon hastaları dikkat: Yaz aylarında kullanılan ilaçlar sağlığınızı etkileyebilir

Uzman Dr. Musa Bulut, "Yaz aylarında idrar sökücü ilaçlar vücutta sıvı kaybına neden olur

ELAZIĞ - Kardiyoloji Uzmanı Musa Bulut, yaz mevsiminde özellikle kalp hastaları ve hipertansiyon hastalarının kullandıkları idrar sökücü ilaçların vücutta sıvı kaybına neden olacağını belirtti.

Elazığ'da Kardiyoloji Uzmanı Musa Bulut, yaz aylarında havaların aşırı sıcak olmasından dolayı kalp ve hipertansiyon hastalarına uyarılarda bulundu. Havaların çok ısındığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Doktor Musa Bulut "Yaz mevsimindeyiz ve havalar daha da ısınacaktır. Buradan hastalara bir uyarıda bulunmak istiyorum. Özellikle kalp hastaları ve hipertansiyon hastalarının kullandıkları özellikle idrar sökücü olan ilaçlar vücutta sıvı kaybına neden olur. Sıcaklarla beraber terlemeler de artacağı için ekstradan bir sıvı kaybı oluşacaktır. Bu dönemde ilaçları güncellememiz ve ilaç dozlarını azaltmamız gerekebilir. Kışın verdiğimiz tedavi ile yazın verdiğimiz tedaviler arasında farklar oluşur. Kışın kontrole gelen hastalarımızın yazın da kontrollere gelmesi gerekiyor. Kontrollere gelmezlerse ve vücutta sıvı açığı olursa halsizlik, ayağa kalktığında hastada baş dönmeleri ve bazen de sıvı açığından dolayı böbrek problemleri oluşabilir. Hastaların mutlaka doktorlara gidip kontrol amaçlı tedavi olmalıdır" dedi.