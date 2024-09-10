Kalp Deliği Hasta, Kapalı Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

Açık kalp ameliyatından korktuğu için tedavisini 43 yıldır erteleyen doğuştan kalbi delik hasta, İzmir'de kapalı anjiyografik yöntemle yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Emekli İngilizce öğretmeni 63 yaşındaki Gönül Kahraman, 1981 yılında mesleğinin hemen başında sağlık raporu için başvurduğu hastanede, kalbinde 1 santimetrelik delik olduğunu öğrendi.

Doktorlar, o günün şartlarında deliğin kapalı yöntemlerle kapatılamayacağını söyleyerek açık kalp ameliyatı önerdi. Açık kalp ameliyatından korkan Gönül Kahraman ise hekimlerin bu önerisini geri çevirdi.

Kalbindeki delik sağlığını ciddi manada etkilemese de Gönül Kahraman, emekli olduktan sonra yerleştiği İzmir'de zaman zaman nefes almakta güçlük yaşamaya başladı.

Geçen ay İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Kardiyoloji Servisine başvuran Kahraman, kendisini muayene eden Doç. Dr. Cihan Altın'a açık kalp ameliyatı korkusundan bahsetti. Altın ise Kahraman'a ana atardamarına çok yakın olan bu deliğin kapalı anjiografik yöntemle kapatılabileceği bilgisini verdi.

Kapalı ameliyat yöntemini kabul eden hasta, başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Doç. Dr. Cihan Altın, AA muhabirine, kalp deliklerinin çocukluk yaşlarında kendiliğinden kapanabildiğini ancak bazı durumlarda ameliyat gerektirdiğini söyledi.

Kahraman'ın hastaneye nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetle geldiğini anlatan Altın, "Hastamıza daha önce bu işlemin kapalı olarak yapılamayacağı söylenmiş. Gönül hocam açık ameliyattan korktuğu için kapalı ameliyat yapma kararı aldık. Hastamızın sağ kasığından girerek atardamar ve toplardamarından girerek kalbin içerisindeki o karıncık noktasına ulaşarak deliği kapattık. Hastamızdaki sıkıntı aorta yakın olmasıydı. Bir iki saatlik bir işlem sonunda ameliyatı tamamladık. Ameliyattan 5 saat sonra hastamız yürüdü. Ertesi günü taburcu ettik." diye konuştu.

"Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum"

Gönül Kahraman ise açık kalp ameliyatı olmaktan hep korktuğunu söyledi.

Hastalığına bağlı kısa sürede yorulmaya başladığını anlatan Kahraman, şöyle konuştu:

"Kendimi hep bir şeylerden kısıtlıyordum. Merdiven çıkarken çok yoruluyordum. Fazla efor gerektiren işlerden kaçındım. Özellikle son 2 yıldır daha çok zorlanmaya başladım. Kalp ritim bozukluğu çıktı. Ameliyattan sonra nefes darlığım kalmadı. İşlem öncesi az bir merdiven çıkarken bile konuşamazdım, bugün ise merdiven çıkarken eşimle konuşabildim. 43 yıl sonra kalbimdeki delik kapandı, çok mutluyum. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum."