Kale Devlet Hastanesine ilk kadın başhekim atandı

Kale Devlet Hastanesi Başhekimi Kerim Elçin'in görevden ayrılmasının ardından boşalan göreve, Servergazi Devlet Hastanesi'nde görev yapan Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Esra Tahta atandı. Tahta, hastanenin ilk kadın başhekimi olarak tarihe geçti.

Denizli'nin Kale ilçesinde Başhekim Kerim Elçin'in görevden ayrılmasının ardından Kale Devlet Hastanesi'nde başhekimlik görevine yeni atama yapıldı. Denizli'deki Servergazi Devlet Hastanesi'nde Aile Hekimliği Uzmanı olarak görev yapan Dr. Esra Tahta, Kale Devlet Hastanesi'nin yeni başhekimi oldu. Görevine başlayan Tahta, aynı zamanda Kale Devlet Hastanesi tarihinde başhekimlik görevine getirilen ilk kadın hekim olarak kayıtlara geçti.

Sağlık alanındaki tecrübesiyle dikkat çeken Dr. Esra Tahta'nın, Kale Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin artırılması yönünde çalışmalar yürütmesi bekleniyor. Yeni görevine başlayan Dr. Esra Tahta'ya hayırlı olsun dilekleri iletilirken, sağlık camiası ve ilçe halkı tarafından da memnuniyetle karşılandığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı