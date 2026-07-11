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Kahta'da ilk defa kalıcı kalp pili operasyonu başarıyla gerçekleştirildi

Kahta'da ilk defa kalıcı kalp pili operasyonu başarıyla gerçekleştirildi
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Adıyaman'ın Kahta İlçe Devlet Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen kalıcı kalp pili operasyonuyla 81 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu. Artık hastalar ileri merkezlere gitmek zorunda kalmayacak.

Adıyaman'ın Kahta İlçe Devlet Hastanesi'nde bir ilke imza atıldı. Kalp yetmezliği şikayetiyle hastaneye başvuran 81 yaşındaki hasta, başarılı bir operasyonla kalıcı kalp piline kavuştu.

Bölge halkı için büyük bir umut kaynağı olan bu gelişme sayesinde, hastaların artık ileri merkezlere gitmesine gerek kalmadı.

Genellikle büyük şehirlerdeki tam teşekküllü merkezlerde gerçekleştirilebilen kalıcı kalp pili operasyonları, Adıyaman'ın Kahta İlçe Devlet Hastanesi'nde ilk kez başarıyla uygulandı. Daha önce bypass ameliyatı da geçirdiği öğrenilen 81 yaşındaki İbrahim Halil Öz, kalp yetmezliği şikayetlerinin artması üzerine yakınları tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ramazan Yasdıbaş tarafından muayene edilen Öz, yapılan tetkiklerin ardından vakit kaybetmeden ameliyata alındı. Başarılı bir operasyonla kalıcı kalp pili takılan İbrahim Halil Öz, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Öz, "Daha önce bypass ameliyatı olmuştum. Rahatsızlığım artınca Kahta Devlet Hastanesi'ne başvurdum. Doktorlarımız pil takılması gerektiğini söylediler, ben de kabul ettim. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Başta doktorlarım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Artık çevre illere gitmemize gerek kalmadı" dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ramazan Yasdıbaş, hastanın sağlık durumunun stabil olduğunu vurgulayarak, "İleri kalp yetmezliği olan hastamıza kalıcı kalp pili takıldı. Operasyon başarıyla sonuçlandı ve hastamızın genel durumu şu an çok iyi" şeklinde konuştu.

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel ise hastanede bir ilki daha gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Başhekim Akel, "İlçemizde daha önce uygulanmayan bu tür operasyonların hastanemizde yapılmaya başlanması, bölge halkımız için büyük bir kazanımdır. Sağlık hizmetlerinde çıtayı her geçen gün yükseltmeye ve vatandaşlarımıza yerinde, nitelikli hizmet sunmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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