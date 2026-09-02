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Kahta Devlet Hastanesi'nde yaz tatilinde 172 çocuk sünnet edildi

Kahta Devlet Hastanesi'nde yaz tatilinde 172 çocuk sünnet edildi
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Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesi'nde yaz tatili döneminde uzman sağlık ekipleri tarafından 172 çocuğun sünnet işlemi başarıyla tamamlandı. Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Akel, operasyonların modern tıp şartlarında ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti ve çocuklara sağlıklı bir gelecek diledi.

Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesi'nde 172 çocuk, yaz tatili döneminde sünnet edildi.

Kahta Devlet Hastanesi'nde çocuk sağlığı hizmetleri kapsamında yürütülen sünnet operasyonları, uzman sağlık ekipleri tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor. Yaz tatili süresince bu kapsamda hastanede toplam 172 çocuğun sünnet işlemi başarıyla tamamlandı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, gerçekleştirilen sünnet işlemlerinin çocukların sağlığı açısından önemli bir sağlık hizmeti olduğunu vurguladı. Çocukların sünnet işlemlerinin modern tıp şartlarında, gerekli tüm sağlık ve hijyen şartları sağlanarak gerçekleştirildiğini ifade eden Akel, ailelerin bu süreçte duyduğu memnuniyetin kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

Sünnet işlemlerinin çocukların sağlığı, konforu ve güvenliği gözetilerek alanında uzman sağlık personeli tarafından planlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Başhekim Akel, "Yaz tatili süresince gerçekleştirilen sünnet operasyonlarında büyük bir özveriyle görev yapan Üroloji ve Anestezi hekimlerimize, ameliyathane hemşirelerimize ve tüm ameliyathane personelimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın sağlık ve konforunun en üst düzeyde tutulması için gösterdikleri titiz çalışma ve özveri bizim için çok kıymetli. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, çocuklarımıza sağlıklı ve güzel bir gelecek diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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