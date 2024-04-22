Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta doğal bitkiler satan vatandaş

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta bin 800 rakımlı Ahır Dağı'ndan topladığı şifalı bitkileri satan emekli vatandaş, müşterilerine kullanımı ve faydalarını da anlatıyor.

Hem satıyor, hem de faydalarını anlatıyor

Kahramanmaraş'ta dağdan topladığı doğal bitkileri satan vatandaş, müşterilerine kullanımı ve faydalarını da anlatıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta vatandaşların sağlıklı ve doğal yaşamasını isteyen emekli vatandaş, bin 800 rakımlı Ahır Dağı'ndan topladığı şifalı bitkileri hem satıyor, hem de faydalarını anlatıyor.

Kahramanmaraş Ahır Dağı'nda yaşayan Mustafa Uludağ, emeklilik hayatını dağlarda yaşıyor. Bir birinden farklı şifalı bitkileri dağdan toplayan Uludağ, topladığı ürünlerle insanlara şifa dağıtıyor. İşin ticaretinden çok insanların sağlıklı yaşamalarını istediği için birçok şifalı bitkinin faydasını gelen müşterilere anlatan Uludağ, sinir otundan gelinparmağına, yılan derisinden ayı pençesi ve lavantaya kadar birçok ürün satıyor.

120 çeşit şifalı bitkiyi vatandaşların beğenisine sunduğunu ifade eden Uludağ, "Bu standın birinci önceliği şifasını arayan insanlara hizmet etmek. Hasta olup ta tıbbi müdahaleler yapılmış öncelik onlar ama ondan sonra alternatif tıp dediğimiz şifasını arayanlara yardımcı olmak. Deprem sonrası dükkanım yıkıldı ve traktör ile ürünleri getirdik. Bugün lavantaları getirdik ve çeşitli otlar var. Örnek sinir otu, gelinparmağı ve ıspanak gibi pişirilip yeniliyor. Ürünlerin tamamını kendim Ahır Dağı'nda yapıyorum. Yılan derisi var ve deri hastalıklarına iyi geliyor. Ben eğitimini de aldım genel de bana ağır hastalar geliyor. Ama ben bir hekim değilim. Yaptığımız hizmet tamam ile insanlaradır ve 120 çeşit şifalı bitkiler var" diye konuştu.

Annesine şifalı bitki aldığını söyleyen Rabia Yerli, "Malum her şeyde ilaçlama ve yapay ürün bulunmakta. Getirdiği ürünler çok faydalı genel de kendim ve annem kullanıyor. Bugün lavanta alacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Kahramanmaraş Doğa Sağlık Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ŞANLIURFA ÇIPLAK KADIN olayı ne? Şanlıurfa'daki sokakta çıplak gezen kadın kim? 23 NİSAN HAVA DURUMU: 23 Nisan'da hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu Rüyasında evleneceği kişiyi görmek isteyenler buraya! Uyumadan önce 11 zeytin yerseniz bakın ne oluyormuş... Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya neden ayrıldı? Serenay ile Cem Yılmaz fotoğraf olayı nedir? 12 yıl sonra ilk ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Irak'a gidiyor? Kürt Bölgesel Yönetimi ile ne görüşülecek? ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ MAÇI: ZTK maçı ne zaman, nerede oynanacak? Ankaragücü- Beşiktaş maçı izle! TOMRİS HATUN KİMDİR? Tomris Hatun hangi devlet? Tomris Hatun neden öldü? Esra Balamir kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Balamir kaç yaşında, nereli? Esra Balamir biyografisi! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya restleşti mİ? Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ne paylaştı? Cem Yılmaz ne dedi? Özgür Özel kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi! Elif Aslı Yıldız kimdir? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız kaç yaşında, nereli? Bu akşam hangi maçlar var? 22 Nisan günü maç var mı, yok mu? Maçlar hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Sivasspor maçı şifresiz mi? 23 NİSAN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ? 23 Nisan'da toplu ulaşım bedava mı? İstanbul, İzmir, Ankara... MAYIS ASKERLİK YERLERİ ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı mayıs celp ve sevk tarihleri hangi tarihte?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title