Kahramanmaraş'ta 84 yaşındaki hastanın genişleyen damarları anjiyoyla tedavi edildi

Kahramanmaraş'ta 84 yaşındaki hastanın hem göğüs hem de karnında genişleyen damarları Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen anjiyoyla kapatıldığı bildirildi.

KSÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkoğlu ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Gülsüm Soylu bir süre önce evinde rahatsızlandı.

Yakınları tarafından ilk olarak ilçedeki hastaneye götürülen Soylu, burada yapılan incelemenin ardından KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Buradaki incelemesinde hem göğüs hem de karnındaki atardamarların genişlediği tespit edilen Soylu'nun damarları kapalı yöntem anjiyoyla tedavi edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalp Damar Cerrahisi Doç. Dr. Mehmet Kirişçi, hastanın polikliniğe şiddetli karın ağrısıyla başvurduğunu belirtti.

Hastayı kapalı ameliyata aldıklarını ifade eden Kirişçi, şunları kaydetti:

"Şikayetlerin damarlara bağlı olacağını düşündüğümüz için tomografi anjiyo çektirdik. Görüntülerde göğüs kafesinde ana atardamarla karnındaki atardamarın çok ciddi oranda genişlediğini ve her an yırtılma riskinin olduğunu tespit ettik ve hastayı servisimize yatırdık. Açık ameliyat yüksek oranda ölüm riski taşımaktaydı. Dolayısıyla hastamızı kapalı ameliyata aldık. Kapalı yöntemle hem karın damarındaki balonlaşmayı hem de göğüs atardamarındaki genişlemeyi ortadan kaldırmış olduk. Aynı anda iki damarın balonlaşması ve iki operasyonun aynı anda yapılmış olması çok ender görülen durumdur."

Sağlığına kavuşan Soylu, ameliyatını gerçekleştiren Kirişçi ve ekibine teşekkür etti.