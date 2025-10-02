Haberler

Kafkas Üniversitesi'nde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kafkas Üniversitesi'nde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde 6.8 büyüklüğündeki deprem senaryosuna dayalı tatbikat yapıldı. 57 yaralıdan 12'sine acil müdahale gerçekleştirildi.

KARS Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde deprem tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altından çıkarılıp hastaneye getirilen 12 yaralıya müdahalenin edildiği tatbikat gerçeğini aratmadı.

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde, Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği Selim ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde enkaz altından çıkarılan 57 yaralıdan 12'si Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, acil serviste yaralılara müdahale edilirken, bazı hastalar diğer kliniklere sevk edildi. Yaralı yakınları ise hastaneye gelerek bilgi almaya çalıştı. Kardeşinin sağlık durumunu öğrenmek isteyen bir kişi, güvenlik görevlileri tarafından sakinleştirildi.

Tatbikatın ardından açıklama yapan HAP Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Samet Kırat, organizasyonun başarıyla tamamlandığını belirterek, "Yeşil kodu aktive ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Kars, 2. derece deprem bölgesinde yer alıyor. Merkez üssü Selim ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depreme yönelik bir tatbikat gerçekleştirdik. 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından bildirilen 57 yaralıdan 12'si hastanemize ulaştırıldı. Bu hastalardan 2'sinde nefes darlığı, 3'ünde kol ve bacak atel yaralanması, 2'sinde parçalı kırık, 1'inde ise karın içi kanama tespit edildi. Diğer hastaların genel durumu iyi, hepsine gerekli müdahaleler yapıldı" dedi.

Tatbikatta, 112 Acil Çağrı ve Kontrol Merkezi koordinasyonunda sağlık ekipleri, UMKE, polis, AFAD ve hastane personelinden oluşan yaklaşık 100 görevli yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Sumud Filosu gemilerinden Mikeno, Gazze karasularına ulaştı

Dünya adım adım takip ediyor! Bir gemi ablukayı kırıp Gazze'ye ulaştı
İsrail'in Sumud Filosu'ndaki tekneye baskın anı kamerada

Baskın anı kamerada! İsrail askerleri 25 Türk'ü alıkoydu
Sumud Filosu saldırısı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! ABD Konsolosluğu taşlandı

Türkiye uyumadı! Haberi duyan sokağa çıktı, konsolosluk taşlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş boşanır boşanmaz bambaşka birine dönüştü

Boşanır boşanmaz bambaşka biri oldu! Yeni imajı çok konuşulacak
KFC ve Pizza Hut'ın sahibi olan dev şirket iflas etti

Türkiye'de 500'den fazla restoranı bulunan dev şirket iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.