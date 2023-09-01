Kadınların Yüzde 87,9'u Estetik Yaptırmak İstemiyor

Areda Piar tarafından yapılan bir araştırmaya göre, kadınların yüzde 87,9'u estetik yaptırmak istemiyor. Araştırmaya katılan kadınların en çok tercih ettiği estetik ise burun estetiği oldu.

Areda Piar, kadınların estetiğe olan bakış açısını ölçmek için bir araştırma yaptı. 8 ile 14 ağustos tarihleri arasında bin 100 kadınla gerçekleştirilen araştırmaya göre kadınların yüzde 87,9'u estetik yaptırmak istemiyor.

Araştırmaya katılan kadınlara 'Estetik yaptırmayı düşünüyor musunuz' sorusu yöneltildi. Kadınların yüzde 12,1'i estetik yaptırmayı düşündüğünü, yüzde 87,9'u ise düşünmediğini belirtti.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ESTETİK: BURUN

Estetik yaptırmak isteyen kadınlar 'Hangi estetiği yaptırmak istiyorsunuz' sorusuna ise en çok burun estetiği yanıtını verdi. Araştırmaya göre kadınların yüzde 47,5'i burun estetiği, yüzde 19'u göğüs estetiği, yüzde 14,7'si botoks, yüzde 10,7'si dudak estetiği ve yüzde 5,7'si karın gerdirme estetiği yaptırmak istiyor.

KADINLARIN YÜZDE 79'U BOTOKSUN ESTETİK OLDUĞUNU İFADE ETTİ

Araştırmada botoksun estetik olup olmadığı da soruldu. Kadınların yüzde 79'u botoksun estetik olduğunu ifade etti. Yüzde 21'lik kesim ise botoksun estetik olmadığını düşünüyor. Kadınlara yöneltilen 'İlerleyen yaşlarda botoks yaptırmayı düşünüyor musunuz?' sorusunda ise yüzde 87,6'sı botoks yaptırmayı düşünmediğini söyledi. Yüzde 12,4'lük kesim ise yaptırmayı düşündüğünü belirtti.

KADINLAR YAŞLANMAYA KARŞI HANGİ ÖNLEMLERİ ALIYOR?

Son olarak kadınlara yaşlanmaya karşı aldıkları önlemler soruldu. Kadınların yüzde 51,6 ile yarısından fazlası yaşlanma karşıtı krem kullandıklarını söyledi. Yüzde 26,8'i ise yüz yogası yaptığını belirtti. Yüzde 21,6'sı ise herhangi bir uygulama yapmadıklarını ifade etti.

METODOLOJİ

Areda Piar tarafından 8-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Estetik araştırmasına bin 100 kadın katıldı. Tüketici eğilimlerini düzenli olarak ele alan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile 'Areda Piar'ın Profil Bazlı Dijital Paneli' kullanılarak gerçekleştirildi.