Üye Girişi
Haberler

Kadınların Doğurganlık Yaşı ve Tüp Bebek Tedavisi Hakkında Önemli Açıklamalar

Kadınların Doğurganlık Yaşı ve Tüp Bebek Tedavisi Hakkında Önemli Açıklamalar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Gökalp Öner, 35 yaşından sonra doğurganlıkta düşüş yaşandığını ve 40 yaşından itibaren gebelik başarısının hızla azaldığını belirtti. Kadınların kariyer nedeniyle beklemesinin gebelik şansını azaltabileceğini ifade eden Öner, tüp bebek tedavisinin bu noktada önemli bir çözüm sunduğunu vurguladı.

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, "Gebelik başarısı için kadının yaşı büyük önem taşıyor. 35 yaşından itibaren doğurganlıkta düşüş yaşanıyor. 40 yaşından sonra ise gebelik başarısı hızla düşüyor. Hasta farklı doğurganlık sorunlarına sahipse, yumurta sayısı aşırı derece azalmışsa, erkekte ileri sperm azlığı veya yokluğu mevcutsa; anne olma şansı çok düşüyor" dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, anne adaylarına önerilerde bulunarak, "Gebelik başarısı için kadının yaşı büyük önem taşıyor. 35 yaşından itibaren doğurganlıkta düşüş yaşanıyor. 40 yaşından sonra ise gebelik başarısı hızla düşüyor. Hasta farklı doğurganlık sorunlarına sahipse, yumurta sayısı aşırı derece azalmışsa, erkekte ileri sperm azlığı veya yokluğu mevcutsa; anne olma şansı çok düşüyor" ifadelerini kullandı.

'KARİYERDEN DOLAYI BEKLEMEK, ŞANSI AZALTABİLİYOR'

Tüp bebek tedavisi ile bir çok kadının anne olduğuna değinen Öner, "Giderek daha fazla kadın tüp bebek tedavisi ile anne oluyor. Kariyerden dolayı beklemek, şansı azaltabiliyor ama onların asla anne olamayacağını söyleyemeyiz. Gebe kalmada sıkıntılarla karşılaşıldığında, kısırlık problemleri söz konusu olduğunda birçok yöntemle birlikte tüp bebek çözümünü de öneriyoruz. Kadın doğum alanında tıp çok ileri noktada. Çocuk sahibi olabilmek için birçok yeni çözüm var. Fakat şunu da unutmayalım kısırlığın nedeni olarak yüzde 40 erkek faktörü, yüzde 40 ise kadın faktörü önemli" diye konuştu.

'40 YAŞINA YAKLAŞTIKLARINDA BAŞVURANLARIN SAYISI FAZLA'

Gebelik başarısızlığında PRP tavsiyesinde bulunan Gökalp Öner, "Özellikle ince duvarı olan rahmin zayıf kısımlarına PRP enjekte edildiğinde rahim duvarı bir süre sonra kalınlaşıyor ve bebeğin rahimde tutunması sağlanıyor. Sorun şu ki, kadınlar bize geç geliyorlar. 40 yaşına yaklaştıklarında başvuranların sayısı fazla. Fakat o zaman yumurta rezervleri ya düşük ya da zaten kalitesiz olabiliyor. Daha erken gelmeleri önemli. Fakat 40 yaşında da gelse umut yine var. Gelen hastalarım arasında 'anne olmanız imkansız' denilerek geri çevrilenler var. Bu hastaların çoğunda gebelik hayata geçti. Tedavilerle hamilelik gerçekleşiyor fakat hastalarımızın bazılarında da düşüklerle bebek kaybedilebiliyor. İşte PRP ile rahim inceliğine bağlı düşük sorunlarında çok önemli aşamalar kaydedildi. En son yapılan iki tüp bebek kongresinde PRP'ye ek olarak 'egzozom' isimli öncü kargo proteinlerinde hem yumurta hem rahimde hücre yenilemede etkin olduğu gösterildi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da Esad ile aynı zirvede

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beşar Esad aynı zirvede

 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı

Adliyeye sevk edilirken tüm gözler ünlü sanatçıya kilitlendi
14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu

14 firmanın ortalaması alındı, işte en çok oy kaybeden parti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 11 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Dilara Selçelik kimdir? Gelinim Mutfakta yarışmacısı Dilara Selçelik kaç yaşında, nereli? İlkay Buharalı'yla Gerçekler saat kaçta, hangi gün? Tv8 İlkay Buharalı'yla Gerçekler ne zaman? AUZEF ARA SINAV (VİZE) SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 AUZEF ara sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı 12 Kasım Salı Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İlkay Buharalı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlkay Buharalı'yla Gerçekler sunucu kim? Az önce deprem mi oldu? 11 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! MASTERCHEF TANTUNİ TARİFİ! Tantuni nasıl yapılır, Tantuni malzemeleri neler? 2025 Brüt-Net asgari ücret ne kadar olacak? Ocak ayı asgari ücret zammı ne olur? Barbaros Şansal gözaltına mı alındı? Barbaros Şansal neden gözaltına alındı? Ergin Ataman sağlık durumu nasıl? Ergin Ataman'ın hastalığı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.