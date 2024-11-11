Kadınların Doğurganlık Yaşı ve Tüp Bebek Tedavisi Hakkında Önemli Açıklamalar

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, "Gebelik başarısı için kadının yaşı büyük önem taşıyor. 35 yaşından itibaren doğurganlıkta düşüş yaşanıyor. 40 yaşından sonra ise gebelik başarısı hızla düşüyor. Hasta farklı doğurganlık sorunlarına sahipse, yumurta sayısı aşırı derece azalmışsa, erkekte ileri sperm azlığı veya yokluğu mevcutsa; anne olma şansı çok düşüyor" dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, anne adaylarına önerilerde bulunarak, "Gebelik başarısı için kadının yaşı büyük önem taşıyor. 35 yaşından itibaren doğurganlıkta düşüş yaşanıyor. 40 yaşından sonra ise gebelik başarısı hızla düşüyor. Hasta farklı doğurganlık sorunlarına sahipse, yumurta sayısı aşırı derece azalmışsa, erkekte ileri sperm azlığı veya yokluğu mevcutsa; anne olma şansı çok düşüyor" ifadelerini kullandı.

'KARİYERDEN DOLAYI BEKLEMEK, ŞANSI AZALTABİLİYOR'

Tüp bebek tedavisi ile bir çok kadının anne olduğuna değinen Öner, "Giderek daha fazla kadın tüp bebek tedavisi ile anne oluyor. Kariyerden dolayı beklemek, şansı azaltabiliyor ama onların asla anne olamayacağını söyleyemeyiz. Gebe kalmada sıkıntılarla karşılaşıldığında, kısırlık problemleri söz konusu olduğunda birçok yöntemle birlikte tüp bebek çözümünü de öneriyoruz. Kadın doğum alanında tıp çok ileri noktada. Çocuk sahibi olabilmek için birçok yeni çözüm var. Fakat şunu da unutmayalım kısırlığın nedeni olarak yüzde 40 erkek faktörü, yüzde 40 ise kadın faktörü önemli" diye konuştu.

'40 YAŞINA YAKLAŞTIKLARINDA BAŞVURANLARIN SAYISI FAZLA'

Gebelik başarısızlığında PRP tavsiyesinde bulunan Gökalp Öner, "Özellikle ince duvarı olan rahmin zayıf kısımlarına PRP enjekte edildiğinde rahim duvarı bir süre sonra kalınlaşıyor ve bebeğin rahimde tutunması sağlanıyor. Sorun şu ki, kadınlar bize geç geliyorlar. 40 yaşına yaklaştıklarında başvuranların sayısı fazla. Fakat o zaman yumurta rezervleri ya düşük ya da zaten kalitesiz olabiliyor. Daha erken gelmeleri önemli. Fakat 40 yaşında da gelse umut yine var. Gelen hastalarım arasında 'anne olmanız imkansız' denilerek geri çevrilenler var. Bu hastaların çoğunda gebelik hayata geçti. Tedavilerle hamilelik gerçekleşiyor fakat hastalarımızın bazılarında da düşüklerle bebek kaybedilebiliyor. İşte PRP ile rahim inceliğine bağlı düşük sorunlarında çok önemli aşamalar kaydedildi. En son yapılan iki tüp bebek kongresinde PRP'ye ek olarak 'egzozom' isimli öncü kargo proteinlerinde hem yumurta hem rahimde hücre yenilemede etkin olduğu gösterildi" dedi.