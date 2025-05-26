Kadınların Doğurganlığı Zamanla Azalıyor: Yumurtalık Dondurma Önerisi

Kadınların Doğurganlığı Zamanla Azalıyor: Yumurtalık Dondurma Önerisi
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Doç. Dr. Bora Coşkun, kadınların doğurganlığının yaşla birlikte azaldığını belirterek, yumurta dondurmanın özellikle 30-38 yaş aralığındaki kadınlar için önemli bir seçenek olduğunu ifade etti. Doğurganlık Check-up programı ile bireysel durumların değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

KADIN doğurganlığının zamanla değiştiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Bora Coşkun, "Kadınların yumurta rezervi özellikle 30lu yaşlardan sonra belirgin şekilde azalmaya başlıyor. Bu düşüş, ileride doğal yolla gebelik şansını ciddi ölçüde etkileyebilir" dedi.

Yumurta dondurma işleminin, doğurganlığını korumak isteyen kadınlar için etkili bir yöntem olduğunu belirten Doç. Dr. Bora Coşkun, "Kariyer planları, evlilik yaşının ertelenmesi ya da kişisel nedenlerle anneliği ileri yaşlara erteleyen kadınlar için yumurta dondurma bilimsel ve güvenli bir seçenektir. Özellikle 30-38 yaş arasındaki kadınlar bu konuda bilinçli adım atmalı" diye konuştu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Buğra Coşkun ise süreç hakkında şunları söyledi:

"Öncelikle hormon düzeylerine ve yumurta rezervine bakıyoruz. Bu bilgiler ışığında kişiye özel bir değerlendirme yapıyoruz. Eğer kişi uygunsa, 10-12 günlük bir ilaç tedavisiyle yumurtalıklar uyarılıyor. Toplanan yumurtalar laboratuvar ortamında dondurularak, kadının istediği zamanda kullanılmak üzere saklanıyor."

Doç. Dr. Buğra Coşkun, kadınların bu süreci başlatmadan önce doğurganlık durumlarını öğrenmelerinin önemine dikkat çekerek, "Bu amaçla BB Tüp Bebek Merkezi tarafından geliştirilen Doğurganlık Check-up Programı, yumurta rezervi, hormon profili ve rahim sağlığı gibi faktörlerin değerlendirilerek kişiye net bir tablo sunuyor" dedi.

Doğurganlığın, zamanla yarışan bir konu olduğunu ifade eden Doç. Dr. Coşkun, "Kadınlar gelecekte pişman olmamak için bugünden bilgi sahibi olmalı ve gerekirse önlem almalı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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