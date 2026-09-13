Kadınlar neden erkeklerden daha fazla migren atağı geçiriyor?

Karanlık bir odada yatarken, amansız bir ağrının alnınıza saplanması, birçok migren hastası için korkunç derecede tanıdık bir durum. Bu yıpratıcı durum, ilişkileri, iş hayatını ve ruh sağlığını büyük ölçüde etkileyebilir. ve özellikle kadınları etkiler; kadınların atak geçirme olasılığı erkeklere göre üç kat daha fazla.Peki migrene ne sebep olur ve migreni yönetmek için neler yapılabilir? Migren belirtileri nelerdir?İngiltere'deki Migren Vakfı'na göre, migren dünya genelinde her yedi kişiden birini, yani bir milyardan fazla insanı etkiliyor.Bu, beyni değişikliklere karşı daha hassas hale getiren genetik, nörolojik bir durum.İngiltere'deki Ulusal Migren Merkezi adlı yardım kuruluşunda migren uzmanı Dr. Katy Munro, bu genleri taşıyan bazı kişilerin migrenlerinin asla aktif hale gelmediğini ve "hayatlarını kolayca geçirdiklerini" söylüyor.Ancak bazılarında, farklı dış faktörler beyindeki belirli yolların aktivasyonunu tetikleyebilir. Bu da migren semptomlarını uyaran nörokimyasalların salınımına yol açar.Bunlar arasında baş ağrısı, kusma, baş dönmesi ve zihin bulanıklığı yer alabilir.Migren hakkında Heads Up adlı bir podcast sunan Dr. Munro, "Bazı ataklarda bir dizi semptom görülür, bir sonraki sefer ise daha farklı olabilir. Bu durum aile üyeleri arasında da değişebilir ve bir kişinin yaşamı boyunca farklılaşabilir" diyor.Migren ataklarına ne sebep olur?Tek bir etmenin atağı tetiklemesi olası değil; küçük faktörler biraraya gelerek kişinin eşiği aşmasına neden olabilir. Bunlar arasında hormon değişiklikleri, şeker seviyesindeki düzensizlikler ve yetersiz veya uzun süreli uyku yer alabilir.Stres büyük rol oynuyor. Ancak stresli bir dönemin ardından gelen sakin bir dönem de atağı tetikleyebiliyor.Dr. Munro, bunun özellikle kadınlar için geçerli olduğunu söylüyor. "Genellikle işleri aynı anda yürüten, birçok görevi yerine getiren, ailedeki herkesin ajandasını tutan bizleriz."Hava koşullarındaki değişiklikler (sıcaklık, atmosfer basıncı ve nem) atakları tetikleyebiliyor. Bu durumlarda ya vücudun hava koşullarındaki değişime (örneğin hava basıncındaki değişim) uyum sağlamaya çalışması ya da susuzluk gibi ilişkili etkilerle migren başlayabiliyor. Düşük demir seviyesi, çölyak hastalığı veya tiroid bezinin az çalışması gibi tıbbi sorunlar da migrene neden olabiliyor.Hormonlar nasıl etkiler?Çocukların yaklaşık %10'unda migren görülür ve bu durum kız ve erkek çocuklarını eşit derecede etkiler. Ancak bu durum ergenlik döneminde, kız çocukları regl olmaya başladığında tamamen değişir.Eski bir pratisyen hekim olan Dr. Munro, "Bu, kadınların erkeklerden daha fazla migren atağı geçirmesinin nedenlerinden biri. ve menopoza kadar yaşam boyunca devam ediyor" diyor.Hormonlardaki dalgalanmalar büyük bir tetikleyici faktör ve kadınların adet döneminden hemen önce östrojen seviyesindeki ani düşüş, atakların özellikle bu dönemde görülmesinin nedeni.Perimenopoz dönemde (menopozdan önceki geçiş evresi) hormon seviyelerinde meydana gelen hızlı değişimler de migrenin şiddetlenmesine neden olabilir."Hormonların çok dengesiz olduğu menopoz öncesi dönemde migren çok büyük bir sorun ve birçok kadın için çok önemli" diyor.Ancak mesele sadece hormonlarla ilgili değil. "Belki de ergenlik çağındaki çocuklarla yaşlı ebeveynlere karşı sorumluluklarınız arasında denge kurmaya çalışıyorsunuz ve menopoz belirtileriniz uyku düzeninizi bozuyordur" diyor.Menopozdan sonra, hormon seviyeleri daha dengeli hale geldiği için ataklar daha az şiddetli ve daha seyrek hale gelebilir.Migren atağı geçirdiğinizi nasıl anlarsınız?

Bu süreç dört aşamada gerçekleşiyor. İlki, değişikliklerin beyinde oluşmaya başladığı prodromal veya ön belirtiler aşaması. Bazı kişilerde esneme, aşırı yorgunluk veya boyun ağrısı gibi uyarı belirtileri görülüyor.Sonraki aşama, genellikle zikzaklar veya beyaz noktalar gibi görsel bozuklukları içeren ve bir saate kadar sürebilen aura. Bu durum hastaların yaklaşık üçte birini etkiliyor.Baş ağrısı dört ila 72 saat arasında sürebilir. Bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma da görülebilir.Son aşama, baş ağrısı büyük ölçüde geçtikten sonra bir veya iki gün sürebilen postdromal veya akşamdan kalma evresi olarak bilinir."Silindirle ezilip geçilmiş gibi bir his oluyor" diyor Dr. Munro."Kendinizi zorla [hayata karışmaya] sürüklüyorsunuz; insanlar işe geri dönmeye çalışabilirler, ancak tam olarak işlevsel olmayabilirler."Migreni azaltmaya neler yardımcı olabilir?

Migren hastalarına geleneksel olarak kafein veya çikolata gibi tetikleyicilerden kaçınmaları söylenir. Ancak Dr. Munro, bunun yerine rutinlerimizi olabildiğince düzenlemeyi düşünmemiz gerektiğini söylüyor."Dedektif gibi davranıp, migren atağı belirginleşmeden önceki son iki veya üç günde nelerin değiştiğini düşünmek yardımcı olabilir çünkü bu şeylerden kaçınmak iyi olabilir" diye açıklıyor. "Ancak hayat böyle bir şey" diyor Dr. Munro. "Mükemmel olamayız. Bu yüzden kendinizi suçluluk duygusuyla yıpratmayın. Elinizden gelenin en iyisini yapın."Düzenli yemek yemek ve kan şekerinin düşmesine izin vermemek önemli. Ayrıca, mümkün olduğunca düzenli olarak aynı saatte yatıp aynı saatte kalkarak iyi bir uyku düzeni sağlamaya çalışmak da yardımcı olabiliyor.Egzersiz herkes için önemli olsa da, migreni tetikleyebilir; bu nedenle migren hastaları yeterince beslenip beslenmediklerini ve yeterli sıvı alıp almadıklarını gözden geçirmeli.Dr. Munro, bu yaklaşımın hafta sonunun neden riskli olduğunu açıklayabileceğini söylüyor; Cuma günleri farklı olarak ne yapıyor olabiliriz?"İşinizi bitirmek için acele ediyor olabilirsiniz. Akşamları rahatlamak için, normalde hafta boyunca içmediğiniz bir kadeh şarap içiyor olabilirsiniz. Belki de biraz daha geç yatıyorsunuz" diyor."Değişen şeyleri ve neleri daha düzenli hale getirebileceğinizi düşünebilirsiniz."Hangi takviyeler ve ilaçlar yardımcı olur?Migren atağının etkili ilaçlarla çok erken tedavi edilmesi hayati önem taşıyor. Sıklıkla insanların atağın şiddetli olup olmayacağını anlamak için çok uzun süre beklediğini söylüyor."Bu süreçte kartopu etkisi o kadar büyür ki, ne yaparsanız yapın kazanamazsınız. İlacı erken almak bu kartopu etkisini ortadan kaldırır" diyor.Dr. Munro, mide bulantısı önleyici bir tablet ve ağrı kesici (ibuprofen veya aspirin) almayı öneriyor. Parasetamolun daha az etkili olduğunu ve baş ağrılarının daha da kötüleşmesine neden olabileceği için kodein kullanımından kaçınılması gerektiğini söylüyor. Ayrıca doktorlar tarafından temin edilebilen, migrene özel ilaçlar olan triptanlar da mevcut."Magnezyum ve B2 vitamini gibi takviyelerin atakları azaltmaya yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar var" diyor.Adet döneminde migren ağrısı çeken kadınlar genellikle doğum kontrol hapının hormonal dalgalanmaları düzenlemeye yardımcı olduğunu, hormon replasman tedavisinin (HRT) ise menopoz öncesi dönemde faydalı olabileceğini fark ederler.Bilim insanları bunda hangi nörokimyasalların önemli olduğunu keşfetti. CGRP adı verilen bir peptit bazı kişiler için kilit öneme sahip; artık bunların etkisini bloke eden tedaviler mevcut.Diğer tedaviler arasında, bilim insanlarının ağrıyı tetikleyen kimyasalları bloke edebileceğini düşündüğü botoks yer alırken, akupunktur, yoga, Tai Chi ve ağrıyı yeniden işleme terapisi gibi bütünsel tedaviler de yardımcı olabilir.Doktor Munro'ya göre, insanların yapması gereken en önemli şey daha fazla bilgi edinmek."Çok umut var, bu yüzden pes etmeyin ve her şeyi denediğinizi düşünmeyin çünkü denemedikleriniz olacak" diyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .