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Er meydanında kardeşlik fotoğrafı: Amasya Valisi ile ‘Arap Osman’ el ele

Er meydanında kardeşlik fotoğrafı: Amasya Valisi ile ‘Arap Osman’ el ele
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Amasya’nın Suluova ilçesinde düzenlenen yağlı güreşlere katılan ’Arap Osman’ lakaplı 11 yaşındaki Osman Ali Davutoğlu güreşlerin gözdesi oldu.

Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen yağlı güreşlere katılan 'Arap Osman' lakaplı 11 yaşındaki Osman Ali Davutoğlu güreşlerin gözdesi oldu.

Güreşleri takip eden Amasya Valisi Önder Bakan, er meydanında kendisini selamlamaya gelip elini öpen Davutoğlu'na aynı şekilde yanıt verdi. Amasya Valiliği, Bakan ile küçük pehlivanın el ele verdiği o anların fotoğrafını paylaştı.

Tanzanya'da anne ve babasını kaybettikten sonra dönemin Türk büyükelçisi ailesince evlat edinilen 11 yaşındaki Osman Ali Davutoğlu, tanıştığı yağlı güreşte başpehlivanlık hayaliyle kispet giyiyor. 6 yıldır yaşadığı Türkiye'de er meydanının atmosferinden etkilenerek tercihini güreşten yana yapan 'Arap Osman', kısa sürede kispet giyip er meydanlarında boy göstermeye başladı. Çok sayıda izleyici de sevilen güreşçiyle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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