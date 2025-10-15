Kabızlıkla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar: Kivi ve Soda Önerisi

Bugüne kadar kabızlığa karşı en temel tavisye "Diyetinizde daha fazla lif bulundurun" idi.

Londra'daki King's College uzmanları tarafından doktorlar için hazırlanan bir rehber ise çok daha fazla seçenek olduğunu söylüyor.

Buna göre günde birkaç kivi tüketmek kabızlığı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Ayrıca su yerine soda içmek ve magnezyum oksit takviyeleri kullanmak da semptomları iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Geçmeyen kabızlık her 10 kişiden birini etkiliyor.

İngiltere'nin Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) göre, son bir hafta içinde en az üç kez tuvalete çıkmamak veya normalden daha az sıklıkta tuvalete çıkmak kabız olmak anlamına geliyor.

Tuvalete gitmekte zorlanmak veya bağırsaklarınızı tam olarak boşaltamadığınızı hissetmek de kabızlığın belirtileri arasında sayılıyor.

Doktorlar için hazırlanan rehberin başyazarı Dr. Eirini Dimidi, "İnsanlar kabızlığın 30'a kadar farklı belirtisini bildirebiliyor" diyor.

Yeni rehber, süpermarkette satılan probiyotikleri almak veya diyetinizi farklı lif türleriyle doldurmak yerine, öncelikle meyve ve içeceklere odaklanmanın en iyi çözüm olduğunu söylüyor.

Kabuklu mu kabuksuz mu?

Dr. Dimidi, kabızlığı iyileştirmek için gün boyunca iki veya üç kivi öneriyor.

Dr. Dimidi kivi için "Kabuksuz haliyle bile lif içerir" diye açıklıyor ama kabuklu olarak tüketilmesinde de bir sakınca olmadığını ekliyor.

Kivi meyvesindeki lifler bağırsakları etkileyerek dışkı hacmini artırıyor ve bu da bağırsakları hareketlendiriyor.

Dr. Dimidi, "Kivi ayrıca bağırsaklardaki su içeriğini artırarak dışkıyı yumuşatabilir" diyor.

Günde 8-10 adet kuru erik ve biraz çavdar ekmeği tüketmek de benzer etkiyi gösterebiliyor.

Maden suyunun "musluk suyundan daha iyi" olduğu belirtiliyor ancak şişelenmiş suyun mineral içeriği ülkelere göre fark gösteriyor.

En önemli mineral, müshil etkisi yapan magnezyum. Araştırmalar magnezyum oksit takviyesi almanın birçok faydası olduğunu gösteriyor.

Bunlar arasında alt karında ağrı, şişkinlik, ıkınma gibi şikayetlerin azaltılması ve dışkılamanın kolaylaştırılması yer alıyor.

Probiyotiklerle ilgili olarak, kılavuzlarda bazı tiplerin bazı semptomları iyileştirebileceği belirtiliyor ancak birçok farklı probiyotik türünün etkisine ilişkin araştırma eksikliği de bulunuyor.

'Sadece lifli gıda tavsiyesi güncelliğini yitirdi'

Araştırmacılar, kabızlık sorunu yaşayan hastaları tedavi eden doktorlara yönelik rehberin güncelliğini yitirdiğini söylüyorlar. Rehberin sadece lifli gıda tüketimini ve su alımını artırmaya yönelik tavsiyelere odaklandığı için yeterli olmadığını belirtiyorlar.

Yeni öneriler, uzmanlardan oluşan bir panel tarafından analiz edilen 75 klinik araştırmadan elde edilen kanıtlara dayanıyor.

King's College'da diyetetik profesörü ve kıdemli araştırma yazarı Prof. Kevin Whelan, yeni kılavuzun "sağlık profesyonellerini ve hastalarını diyet yoluyla kabızlığı yönetme konusunda umut verici bir adım" olduğunu söyledi.

Bunun, kabızlık çeken kişilerin semptomlarını, refahlarını ve yaşam kalitelerini iyileştirmeye yardımcı olacak güncel tavsiyelere erişebilecekleri anlamına geldiğini söyledi.

Yeni kılavuzların hazırlanması için projeyi finanse eden İngiliz Diyetisyenler Birliği, tavsiyenin diyetisyenler, doktorlar ve hemşireler için mükemmel bir kaynak olduğunu ve "kronik kabızlığın yönetiminde daha diyet odaklı ve kanıta dayalı bir yaklaşımı" desteklediğini söyledi.

Araştırma ve yeni kılavuz Journal of Human Nutrition & Dietetics. dergisinde yayımlandı.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.