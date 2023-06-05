- Japonya'da gülümsemeyi unutanlar eğitim alıyor

TOKYO - Japonya'da Covid-19 salgınının ardından gülümseme eğitimine ilgi arttı.

Japonya'da, Covid-19 salgını süresince maske kullanmaktan gülümsemeyi unutanlar eğitim alıyor. Tokyo merkezli gülümseme eğitimi merkezi "Egaoiku"nun kurucusu Keiko Kawano, ülkede yaklaşık 3 yıl süren Covid-19 salgını süresince maske takmanın bir alışkanlık haline geldiğini ve bu nedenle birçok insanın daha az gülümsediğini söyledi. Bazı insanların gülümsemeyi unuttuğunu ve uzun bir aranın ardından yüzlerini açarak toplumsal hayata karışmakta zorlandığını belirten Kawano, maske kullanımının kaldırılmasıyla birlikte gülümseme eğitimlerine talebin arttığına dikkat çekti. Eğitim süresince yüz kaslarını doğru şekilde hareket ettirmeye odaklandıklarını kaydeden Kawano, "İnsanların bilinçli şekilde gülümseyerek mutlu olmalarını hedefliyoruz. Buna katkı sağlamaktan son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Tekrar sağlıklı şekilde gülümsemek istiyorum"

Gülümseme eğitimine katılan öğrencilerden Mariko Kanada, salgın süresince sürekli maske kullandığı için gülüşüne önem vermediğini ve sağlıklı bir şekilde tekrar gülümsemeyi hatırlamak için eğitime katıldığını söyledi. Tamaki Sato ise, katıldığı eğitimde yanak ve göz bölgesindeki kasları doğru hareket ettirmeyi ve sağlıklı şekilde gülümsemeyi öğrendiğini ifade etti. Bir başka katılımcı Yuga Sanpei de "Böyle bir eğitimin varlığından haberdar olunca, mutlaka katılmam gerektiğini düşündüm" şeklinde konuştu.

Japonlar maske kullanmaya devam ediyor

Covid-19 salgını süresince hükümetin maske kullanımının hiçbir zaman zorunlu tutulmadığı Japonya'da, salgın öncesinde de maske kullanımının yaygın olduğu biliniyor. Hükümetin tavsiye niteliğindeki maske kullanım önergesini 13 Mart'ta yürürlükten kaldırdığı ülkede, uzmanların açık alanlarda maske takmanın gerekli olmadığını belirtmesine rağmen hala birçok insan sosyal baskı nedeniyle maskesiz sokağa çıkmıyor.