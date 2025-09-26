İzmir Şehir Hastanesi'nde Ameliyatsız Kalp Deliği Kapatma Başarısı

İZMİR Şehir Hastanesi'nde doğuştan kalbinde yaklaşık 3 santimetre çapında delik bulunan Yılmaz Yoldaş (9) ile 2 santimetrelik kalp deliği nedeniyle gelişim geriliği yaşayan Alvina Başoğlu (4), göğüs kafesi açılmadan, kasıktan girilerek uygulanan 'transkateter atriyal septal defektlerin (ASD) kapatma' yöntemiyle sağlığına kavuştu. İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Kaan Yıldız, "İki çocuğumuzun kalp delikleri de normalde çocuklarda görülebilenlerden çok daha büyüktü. Bu kadar büyük kalp deliklerinde genelde açık kalp ameliyatı uygulanıyor ve yoğun bakım süreci de ağır geçiyor. Ancak biz transkateter teknik ile kasıktaki damara girerek kalpteki deliğe kapalı yöntem ile ulaştık. Göğüste herhangi bir kesi olmadan özel bir cihaz ile kalp deliklerini kapattık" dedi.

İzmir Şehir Hastanesi, çocukluk çağında genellikle açık kalp ameliyatı gerektiren büyük kalp deliklerini ameliyatsız yöntemle kapatılması için operasyon yaptı. Doğuştan kalbinde yaklaşık 3 santimetre çapında delik bulunan Yılmaz Yoldaş 14 Temmuz'da, 2 santimetrelik kalp deliği nedeniyle gelişim geriliği yaşayan Alvina Başoğlu ise 11 Eylül'de 'transkateter ASD kapatma' yöntemiyle sağlığına kavuştu. İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Kaan Yıldız ve Uzm. Dr. Engin Gerçeker'in koordinasyonunda yapılan işlemlerle çocuk yaş grubunda bu büyüklükteki ASD'nin nadir ve zorlu bir girişim olsa da ameliyatsız kapatılabildiği belirtildi.

Doğumdan kaynaklı kalp hastalıklarının her 100 çocuktan 1'inde görüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Kaan Yıldız, "Hastalarımızda 'ASD' dediğimiz kalbin kulakçıkları arasında görülen delik mevcuttu. İki çocuğumuzun kalp delikleri de normalde görülebilen deliklerden çok daha büyüktü. Bu kadar büyük kalp deliklerinde genelde açık kalp ameliyatı uygulanıyor ve yoğun bakım süreci de ağır geçiyor. Ancak biz transkateter teknik ile kasıktaki damara girerek kalpteki deliğe kapalı yöntem ile ulaştık. Göğüste herhangi bir kesi olmadan özel bir cihaz ile kalp deliklerini kapattık. İki tane diski olan cihazı, kalbin iki kulakçığının arasında birisi sağ tarafta birisi sol tarafta kalacak şekilde yerleştirdik. İşlem bittikten bir gün sonra hastalarımızı taburcu ettik. Hastalarımız şifaya kavuştuktan sonra da kilo alımı olmaya başladı, çocuklarımızı sağlıklı görmek bizi de mutlu etti" dedi.

İzmir'de yaşayan ve kalbinde doğuştan yaklaşık 3 santimetre çapında delik olan Yılmaz Yoldaş'ın annesi Burcu Yoldaş, "Yılmaz'ın hastalığı doğuştan ama biz bunu 8 yaşındayken bir spor kulübü için sağlık raporu almak istediğimizde fark ettik. Direkt bu hastaneye, Kaan Bey'in yanına geldik, panik bir haldeydim. Ancak hocalarımız korkmamam için telkinde bulundu. Oğlumun hastaneye yatışı, ameliyat ve ertesi günü taburcu olmasıyla iki gün sürdü. Yılmaz, bu ameliyatın zorluğunu yaşamadı. Sanki hiç operasyon geçirmemiş gibi normal hayatına devam etti. Yaşam standartlarından hiç geri kalmadı. Ameliyat sonrasında kalpte olan delik kapanınca boyu daha fazla uzadı ve kilo almaya başladı. Ameliyat sonra daha aktif olmaya başladı. Şimdi rutin kontrollerimize geliyoruz ve oğlum sağlığına kavuştuğu için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Aydın Nazilli'de yaşayan Alvina Başoğlu'nun annesi Aslı Başoğlu ise "Kasım ayında kızımın kalbinde delik olduğunu öğrendik ve doktorlar bize açık kalp ameliyatı olması gerektiğini söyledi. Birkaç tavsiye ve yönlendirme ile İzmir Şehir Hastanesi'ne başvurduk ve Kaan Hoca ile tanıştık. Kızım zaten hareketli bir çocuktu ancak kilo alamıyordu. Sağlığına kavuştuktan sonra kilo almaya başladı. Rutin kontrole geliyoruz, artık bir sıkıntısı kalmadığı için ben de çok mutluyum" diye konuştu.

