İzmir Şehir Hastanesi'nde 100 Kemik İliği Nakli Gerçekleşti

İleri tıp teknolojileri ve geniş olanakları sayesinde, İzmir Şehir Hastanesinde kemik iliği nakli yapılan kişi sayısı 100'e ulaştı.

Kentin sağlık üssü 2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi, bünyesinde genel hastane ile kadın doğum ve çocuk, kalp damar ve kardiyoloji, onkoloji, fizik tedavi, adli psikiyatri hastaneleri ile kemik iliği, organ nakli, inme, uyku ve hiperbarik oksijen tedavi merkezlerini barındırıyor.

Hasta kabulüne 16 Ekim 2023'te başlayan hastaneye hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen 3 milyondan fazla hasta tedavi edildi.

Lösemi hastalarının tedavisinde de önemli altyapıya sahip hastanenin kemik iliği nakli servisinde ise 45 sağlık çalışanı görev yapıyor. Kemik iliği nakli servisinde yaklaşık 1,5 yıllık sürede 100'üncü hastaya kemik iliği nakli yapıldı.

"Laboratuvar ve patoloji sonuçlarını çok kısa zamanda alıyoruz"

İzmir Şehir Hastanesi Kemik İliği Nakli Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Oktay Bilgir, AA muhabirine, kemik iliği nakli servisinde 18 yatak ve büyük laboratuvarların bulunduğunu söyledi.

Laboratuvar, doku grubu ve destek birimlerinin iyi ve hızlı çalıştığını belirten Bilgir, bunun kemik iliği naklini hızlandırdığını ifade etti.

Bilgir, laboratuvar ve patoloji sonuçlarını çok kısa zamanda aldıklarını dile getirerek, "Çıkan sonuçların tedavisini hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Durumu uygun olan hastaları kemik iliği nakli kısmına yönlendiriyoruz." dedi.

Hastane açıldığı günden bu yana 100 kemik iliği nakli yaptıklarını kaydeden Bilgir, şöyle konuştu:

"Ortalama, haftada 2 tane nakil yaptık. Şu ana kadar da gayet güzel gitti. Ege'nin en büyük hastanesi burası. Bu başarıda bakanlığın yatırımları, altyapı olanakları çok önemli. Onlar olmadan olmaz. Mekan çok önemli. Onun yanında naklin yapılabileceği ünitenin hızlı bir şekilde çalışması önemli. Buradaki laboratuvarlar daha büyük. Hem genetik testler çok hızlı yapılmakta, hem de diğer testler geniş alanda yapılarak hızlı bir şekilde sonuç almaktayız. Bu hastalar nakil için çok fazla bekleyemezler. Hastalıkları nüks eder. O yüzden hızlı bir şekilde alıp, bir ay içinde hastaların nakillerini gerçekleştiriyoruz. "

Bilgin, koordinasyonunu Doç. Dr. Zehra Narlı Özdemir ile gerçekleştirdikleri serviste nakillerin hızlı yapılması nedeniyle sırada bekleyen hasta sayısının az olduğunu belirtti.

Oğlundan yapılan nakille sağlığına kavuştu

Hastanede tedavi gören 58 yaşındaki Nazmi Kemerli ise lösemi teşhisi konulduktan sonra hızlı bir şekilde tedavi sürecinin başladığını anlattı.

Oğlundan yapılan kemik iliği nakliyle sağlığına kavuşan Kemerli, "Hastanede 100'üncü kemik iliği nakli olan hastayım. Şanslıyım böyle bir ekibe geldiğim ve tamamen devlet imkanıyla olduğu için. Akıllı ilaçlar dahil olmak üzere tedavi sürecinin tamamının devlet tarafından karşılanması çok olumlu bir olaydı." diye konuştu.

Kemik iliği donörü olma konusunda halkın yeteri kadar bilgi sahibi olmadığını ifade eden Kemerli, korkulacak bir durum bulunmadığını, donörün nakil işleminin ardından hayatına kaldığı yerden devam ettiğini sözlerine ekledi.