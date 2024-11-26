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İzmir Şehir Hastanesi Kök Hücre Bağışında Türkiye Birincisi Oldu

İzmir Şehir Hastanesi Kök Hücre Bağışında Türkiye Birincisi Oldu
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İzmir Şehir Hastanesi, 2024 yılında 147 bağışçıdan kök hücre toplayarak Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKKÖK) paydaşları arasında birinci sırada yer aldı. Hastane, bağışçı sayısını artırmak için yaptığı organizasyonlar ve bölge halkının duyarlılığı sayesinde önemli bir başarı elde etti.

İzmir Şehir Hastanesi, 2024 yılında 147 bağışçıdan kök hücre toplayarak Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKKÖK) paydaşları arasında ilk sırada yer aldı.

Hastanenin Terapötik Aferez Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Zehra Narlı Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada kök hücre bağışı toplama işlemlerini geçmişte Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yürüttüklerini, İzmir Şehir Hastanesinin hizmete açılmasıyla çalışmaları bu çatı altında sürdürdüklerini ifade etti.

Kök hücre bağışında 2022'de 93 olan bağışçı sayısının geçen yıl 132'ye ulaştığını aktaran Özdemir, İzmir Şehir Hastanesinde devam eden çalışmayla bu yıl 147 bağışçıdan kök hücre topladıklarını söyledi.

Bu bağış rakamıyla Sağlık Bakanlığı Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKKÖK) paydaşları arasında ilk sıraya yerleştiklerini bildiren Özdemir, şöyle konuştu:

"Türkiye birincisi olmamızda yaptığımız organizasyonun, hastanemizin yeterli ve donanımlı olmasının etkisi var. Ama İzmir ve Ege Bölgesi halkının bu konuda duyarlı olmasının da etkisi çok büyük. 147 hayata dokunduk. Bundan 17 kök hücreyi yurt dışına gönderdik. Gönderdiğimiz ülkeler arasında Finlandiya, Kanada, ABD, Fransa, İtalya gibi birçok ülke var. Bu açıdan da çok gururluyuz. Çünkü uluslararası alanda da yaptığımız işin kalitesinin onaylandığını göstermiş olduk."

"Bir sıkıntı ve zorluğu yok"

Kök hücre bağışçısı olabilmek için Türk Kızılaya 2 tüp kan verilmesi gerektiğini, buradan elde edilen genetik bilgilerin Sağlık Bakanlığının bilgi bankasına kaydedildiğini dile getiren Özdemir, "Kemik iliği nakli yapan merkezler, hastaları için donör talep ettiğinde bu bilgi bankasından eşleştirme yapılıyor. Uyum çıktıysa o bağışçıya TÜRKKÖK ulaşıyor ve donör olmak isteyip istemediğini soruyor." dedi.

Donöre kök hücrelerini hareketlendirmek üzere aşılama yaptıklarını, daha sonra aferez yöntemiyle kök hücreleri topladıklarını anlatan Özdemir, kan bağışına benzeyen bu işlemin yaklaşık 4,5 saat sürdüğü bilgisini verdi.

Özdemir, yapılan işlemin bağışçıya herhangi bir zararının olmadığının kanıtlandığını, bağışçının kimliği, sağlık durumu ve test sonuçlarının saklı tutulduğunu kaydetti.

Hastanede kök hücre bağışı yapan 35 yaşındaki, ismi verilmeyen kişi ise 2019'da kan vererek TÜRKÖK sistemine dahil olduğunu, kendisine ulaşılarak kök hücresinin bir hasta ile uyumlu olduğunun iletildiğini belirterek, "Uyuşunca da insanlık görevimizi yapmaya geldik. Gerçekten bu anlatılamaz. Birinin hayatını kurtarmak güzel bir şey. Herkesin yapabileceği bir şey. Bir sıkıntı ve zorluğu yok. Ekstra beni yoracak bir durum yok." diye konuştu.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Sağlık
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