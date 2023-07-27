İzmir Kemalpaşa'ya Aile Sağlığı Merkezi Temeli Atıldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yapılacak aile sağlığı merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Ulucak Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki törene Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aktekin, İzmir Sağlık Müdürü Emre Erkuş, hayırsever İbrahim Özdurakoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, törendeki konuşmasında bölgenin nüfusunun her geçen gün yükseldiğine işaret etti.

Nüfus artışıyla birlikte eski sağlık ocağının hizmet konusunda yetersiz kaldığına vurgu yapan Kaymakam Sarı, "Hayırsever İbrahim Özdurakoğlu ihtiyacı öğrendiğinde binayı yaptırmaya talip oldu. Geçen yıl da Urla ilçemizde bir sağlık ocağı yaptırmıştı. Kendisi, ismini mezar taşında değil hayır kurumlarında yaşatan büyüklerimizden biri." dedi.

İzmir Sağlık Müdürü Erkuş da yeni binanın 30 yıl boyunca bölgeye hizmet verecek kapasitede olacağını dile getirdi.

Hayırsever Özdurakoğlu ise inşaatı en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Aile sağlığı merkezinin toplam 653 metrekare kapalı alana sahip olacağı öğrenildi.