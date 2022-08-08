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İzmir haberi | İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop yeni görevine uğurlandı

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İzmir haberi | İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop yeni görevine uğurlandı

İzmir haber: Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü olarak atanan İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, personelle vedalaştı.

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü olarak atanan İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, personelle vedalaştı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Öztop, 3,5 yıla yakındır bulunduğu görevinden ayrılırken kendisine sürpriz olarak hazırlanan veda törenine katıldı.

Duygusal anlar yaşayan Öztop, İzmir'deki çalışma sürecinin kendisi için güzel bir deneyim olduğunu ifade etti.

İzmir'de güzel bir ekiple çalıştığını belirten Öztop'un şu değerlendirmelerine yer verildi:

"2,5 yıla yakın devam eden pandemi sürecini beraber çalışarak geçirdik. Türkiye'de süreci en az zararla atlatan illerden biri olduk. Kendi kariyerim açısından İzmir İl Sağlık Müdürü olarak sizlerle çalışmak şerefine nail oldum. Hem bize bu görevi layık gören Bakanımıza teşekkür ediyorum hem de nasip eden Allah'a şükrediyorum. Emekleriniz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin."

Plaket ve çiçek takdim edilen Öztop, çalışanlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

AA / Meriç Ürer - Sağlık

Sağlık Bakanlığı Mehmet Burak İzmir Sağlık Haberler

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