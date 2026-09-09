Haberler

İzmir’den Siirt’e östaki tuboplasti ameliyatı için geldi

İzmir’den Siirt’e östaki tuboplasti ameliyatı için geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir’den Siirt’in Kurtalan ilçesine gelen Kamil Doğan, östaki tüpü fonksiyon bozukluğu nedeniyle Kurtalan Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

İzmir'den Siirt'in Kurtalan ilçesine gelen Kamil Doğan, östaki tüpü fonksiyon bozukluğu nedeniyle Kurtalan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Doğan'ın, KBB Uzmanı Op. Dr. Gazi Zeydoğlu tarafından gerçekleştirilen östaki balon tuboplasti operasyonu başarıyla tamamlandı.

Uzun süredir östaki tüpü kaynaklı şikayetleri bulunan Kamil Doğan, tedavi amacıyla İzmir'den Kurtalan'a geldi. Yapılan değerlendirmelerin ardından Doğan'a östaki balon tuboplasti uygulanmasına karar verildi. Kurtalan Devlet Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Gazi Zeydoğlu tarafından gerçekleştirilen operasyonun başarılı geçtiği ve hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Östaki tüpü fonksiyon bozukluklarının tedavisinde uygun hastalara uygulanan östaki balon tuboplasti yöntemi, özellikli KBB girişimleri arasında yer alıyor. Kurtalan Devlet Hastanesinde bu tür özellikli tedavilerin uygulanmasıyla bölgedeki hastaların büyük merkezlere gitmeden tedavi imkanlarına ulaşabilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde 15 yıl sonra mezarı açılacak

Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde taşları yerinden oynatacak karar
İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi

İntikam yemini sonrası füzeler ateşlendi: Kritik üs ağır hasar aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu

Birine eleştiri birine beğeni var! Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu
6 maçtır gol yemiyorlar! Acun Ilıcalı futbolcularına öyle bir söz verdi ki...

Acun çıldırdı! Verdiği sözü paylaşan paylaşana
Polise alkollü olduğunu itiraf etti! Ceza yemeyince 'kurtuldum' diye sevindi

Polise alkollü olduğunu itiraf etti, ceza yemeyince de...

Filenin Sultanları'nın şampiyonluk ödülü düştü! İşte nedeni

Alacakları altın sayısı değişti! İşte nedeni
Hürmüz'de savaş büyüyor, petrol 100 dolara dayandı! Gözler akaryakıtta

Savaş yeniden alevlendi, piyasalar allak bullak! Fiyatlar uçuşa geçti
İbre tersine döndü! Yeni Parti'ye geçen 6 vekil CHP'ye dönmek istiyor

İbre tersine döndü! Özgür Özel'i yıkacak gelişme