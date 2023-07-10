İzmir'de Restoranda Yemek Yedikten Sonra Rahatsızlanan Çocuğun Otopsi Sonucu Hala Çıkmadı

İzmir'de bir restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanan ve hastanede hayatını kaybeden Ece Melisa'nın detaylı otopsi sonucu henüz çıkmadı. Bu süreçte kanser nedeniyle bir göğsü alınıp, kalp yetmezliği çeken anne Hasret Mercankaya, otopsi sonucunda bir gelişme olmamasından şikayetçi.

İZMİR'de bir restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanıp, hastanede hayatını kaybeden ve ölüm nedeni 'belirsiz' olarak kayıtlara geçen Ece Melisa'nın (5) detaylı otopsi sonucu aradan geçen 454 güne rağmen henüz çıkmadı. Bu süreçte kanser nedeniyle bir göğsü alınıp, kalp yetmezliği çeken anne Hasret Mercankaya (34), "Onca zaman geçmesine rağmen hala otopsi sonucunda da bir gelişme yok" dedi. Sağlık Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen Otopsi İzmir Sağlık Haberler