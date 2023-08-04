İzmir'de kanser teşhisi karıştı, suç duyurusu yapıldı

İZMİR'in Konak ilçesinde, kanser teşhisi koyulup, kemoterapi tedavisine başlanan Sena K.'nin (26), yönlendirildiği özel laboratuvarda biyopsi sonucunun karıştığı ortaya çıktı. Sena K., yanlış tanı koyulmasına neden olan laboratuvarda görevli uzman doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili idari soruşturma başlattı.

İzmirli Sena K., göğsünde hissettiği ağrı nedeniyle özel hastaneye başvurdu. Sena K., buradan biyopsi için laboratuvara yönlendirildi. Alsancak semtindeki özel laboratuvarda Sena K.'nin göğsünden kitle alınıp biyopsiye gönderildi. İddiaya göre, biyopsiye gönderilen laboratuvarda Sena K. ile kanserli bir hastanın kitleleri karıştırıldı. Sena K.'ye meme kanseri teşhisi koyuldu. Alınan raporun ardından Sena K.'ye İstanbul'da gittiği başka hastanede kemoterapi uygulanmaya başlandı. Bu sırada Sena K. ile raporu karışan kanser hastasının doktorunun, çelişkili sonuçlardan şüphelenmesiyle gerçek ortaya çıktı.