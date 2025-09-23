İzmir'de İlk Biyonik Kulak Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "ilk kez" biyonik kulak (koklear implant) ameliyatı gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları bölümünde görevli Dr. Öğretim Üyesi Tankut Uzun tarafından, doğuştan her iki kulağında ileri derecede işitme kaybı bulunan 3 yaşındaki Batuhan Çam'a iki taraflı koklear implant operasyonu uygulandı.

Hastanede "ilk kez" yapıldığı ifade edilen ameliyat sonrası seslere tepki veren Çam, büyük mutluluk yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzun, "Bu tür hastalar daha önce farklı merkezlere yönlendirilmek zorundaydı. Artık hastanemizde de bu operasyon yapılabiliyor. Cihazın takılmasının ardından duymayan bireylerin sesle tanışmaları mümkün hale geliyor. Uygun rehabilitasyon tedavileriyle desteklenen erken tanı ve müdahale sayesinde, işitme engelli bireylerin normal bir yaşam sürmeleri hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Togay Müderris de anlamlı ve önemli operasyonun hastanelerinde başarıyla gerçekleştirilmiş olmasından duyduğu mutluluğu kaydetti.