İzmir'de Göz Doktoruna Saldırı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde özel bir tıp merkezinde görev yapan göz doktoru, hasta ve yakını tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, tedavisi süren doktorun şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olay, bugün saat 10.40 sıralarında Gaziemir'de bulunan özel bir tıp merkezinde meydana geldi. A.C., annesi ve kardeşiyle birlikte gemi adamı raporu için göz doktoru Cüneyt İzzettinoğlu'na muayene oldu. İzzettinoğlu, yaptığı muayenenin ardından A.C.'nin göz sağlığının gemi adamı belgesi için yeterli düzeyde olmadığını söyledi. İddiaya göre taraflar arasında bu nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.C. ve kardeşi, doktor İzettinoğlu'na saldırdı. İzzettinoğlu da kendini korumak için şahıslara karşılık verdi. Saldırı anı ise İzzettinoğlu'nun sekreteri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde İzzettinoğlu'nun "Sizi dışarı alalım" dedikten sonra saldırıya uğradığı ve buna karşılık verdikten sonra iki kişi tarafından darbedildiği görüldü.

"Bu muameleyi hak etmiyoruz"

'Beyaz kod' veren ve sağlık raporu alıp şahıslardan şikayetçi olan Dr. Cüneyt İzzettinoğlu, "Çok utanç verici ve talihsizce. 10 yıl okuyup doktor oluyoruz. Bu muameleyi hak etmiyoruz. Gemi adamı belgesi için gelmişlerdi. Muayene neticesinde görmesinin yetersiz olduğunu söyledim. Durumu anlattım ama hareketleri agresifleşti. 'Başka doktora gideriz, dediğiniz gibi çıkmazsa sizle görüşürüz' diye tehdit ettiler. Açıkçası işime de geldi. Çünkü başka doktor da benim dediklerimi diyecekti. Kısa bir süre sonra A.C.'nin kardeşi gelip hakaret etmeye başladı. Ben de belki cayıp gider diye sekreterime videoyu açmasını söyledim. Ancak öyle olmadı, direkt saldırıya geçti. Ben de nefsi müdafaa yaptım. 3 kişi saldırdılar. Kendi odamın içinde oldu. Hem ben hem odam dağıldı. Bir ameliyatım vardı, yapamadım. Olayı kınıyorum. Şikayetçi oldum ve sonuna kadar gideceğim" dedi.

Göz doktoru olarak 30 yıldır görev yaptığını söyleyen İzzettinoğlu, "Sözlü saldırılara maruz kaldığımız daha önce oldu ama ilk kez böyle bir şey başıma geldi" diye konuştu.

Öte yandan, boynu, gözü, başı ve kulağında yaralanmalar olduğu belirlenen İzzettinoğlu'nun geceyi hastanede geçireceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR