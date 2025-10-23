İzmir'de Gezici Mamografi Aracı ile 20 Bin Kadına Kanser Taraması

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "Annem Kanseri Yendi Projesi" kapsamında 2012 yılında hizmete aldıkları gezici mamografi aracının, Türkiye genelinde 20 binden fazla kadına kanser taraması yaptığını söyledi.

Meme Kanseri Ayı farkındalık etkinlikleri kapsamında Çeşme'de, kültür merkezi Aya Haralambos Kilisesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Kestelli, kadınlarda görülen kanser türlerinin dörtte birini meme kanserinin oluşturduğunu, dünya genelinde son 20 yılda meme kanserine yakalananların oranının 3 kat arttığını söyledi.

Mevcut eğilimin devam etmesi halinde 2050 yılına kadar yılda 3,2 milyon yeni meme kanseri vakası olacağının öngörüldüğünü kaydeden Kestelli, "Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığının derlediği verilere göre, her yıl yaklaşık 27 bin kadına meme kanseri teşhisi konuyor ve her 18 kadından biri yaşamı boyunca bu hastalığa yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor." dedi.

Kestelli, 2011 yılı başında meme kanseri olduğunu öğrendiğini anlatarak Kestelli, şöyle konuştu:

"Ailemin ve dostlarımın desteğiyle bu sıkıntılı dönemi atlattım. Başıma gelen bu hastalık konunun derinine inmeme vesile oldu. Bu süreçte, özellikle yoksul bölgelerde meme kanseri taramasının yok denecek kadar az yapıldığını öğrendim. Bu hizmeti kadınlarımızın ayağına götürecek gezici mamografi araçlarının sayısının da oldukça sınırlı olduğunu gördüm ve bu vesileyle 'Annem Kanseri Yendi Projesi' doğdu. TOBB'un da destekleriyle aldığımız bir seyyar tarama tırını 2012 yılının Ağustos ayında Sağlık Bakanlığımızın hizmetine verdik. İl il dolaşan gezici mamografi aracımız 20 bini aşkın kanser taraması gerçekleştirdi. O günden bu zamana yapılan taramalar neticesinde hastalığın erken teşhis edilmesiyle tedavi süreci için önemli avantajlar elde edildi. Annem Kanseri Yendi Projesi hepimiz için bir başlangıç oldu ve devamı da geldi."

Kestelli, TOBB, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçılar Birliği ve İzmir Ticaret Borsasının bir araya gelerek aldığı ikinci mamografi tırını da İl Sağlık Müdürlüğünün hizmetine verdiklerini belirtti.

Kanserde erken teşhisin önemini vurgulayan Kestelli, "Tarama randevumuzu alalım, kendimize ve sevdiklerimize sahip çıkalım, bilgilendirelim, paylaşalım. Tarama için 'belki yarın' demeyelim çünkü yarın çok geç olabilir. Bugün bir adım atarsak, yarın binlerce yaşamı kazanabiliriz." diye konuştu.

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı da meme kanserinin erken tanıyla önlenebilir bir hastalık olduğunu, Sağlık Bakanlığının meme kanserinin teşhis edilmesi için önemli çalışmalar yaptığını anlattı.

Etkinlik kapsamında Çeşme Meydanı'nda konuşlanan gezici mamografi tırı, kadınlara kanser taraması yaptı.