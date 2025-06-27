İzmir'de Eş Zamanlı 3 Kalp Kapağı Değişimi ve Baypas Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

İzmir'de Eş Zamanlı 3 Kalp Kapağı Değişimi ve Baypas Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

55 yaşındaki Güler Turan'ın 10 saat süren zorlu kalp ameliyatı sonucunda 3 kalp kapağı değiştirildi ve tıkalı ana koroner damarına baypas yapıldı. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Turan, 'Ameliyattan çıkınca yeniden doğdum' dedi.

İzmir'de tıkalı olan ana koroner kalp damarı ile 3 kalp kapağı 10 saat süren tek operasyonla değiştirilen 55 yaşındaki Güler Turan, yaşadığı ağır sağlık sorunlarını geride bıraktı.

Buca ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Turan, bir yıl önce halsizlik, nefes ve yürüme zorluğu şikayetiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Tetkikler ve muayene sonucunda Turan'a kalp yetmezliği teşhisi konuldu. İlk etapta ilaç tedavisine başlansa da hastanın sağlık sorunları her geçen gün arttı.

Bir ay önce evinde aniden fenalaşan Turan, yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haydar Yaşa'nın muayene ettiği Turan için 3 kalp kapağının değişmesi ve tıkalı sağ ana kalp damarına (koroner damar) baypas uygulanmasına karar verildi.

Ameliyat gerekliliği ortaya çıkınca müdahalenin riskleri hasta ve yakınlarına detaylıca anlatıldı.

Kalp ve damar cerrahisi, anestezi ve kardiyoloji bölümünde görevli 15 sağlık çalışanı da bir hafta boyunca bu zorlu ameliyat için hazırlık yaptı.

Prof. Dr. Yaşa başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen ve 10 saat süren ameliyatla Turan'ın 3 kalp kapağı ve tıkalı ana kalp damarı değiştirildi. Bir süre yoğun bakımda tutulan Turan, gerekli takibin ardından taburcu edildi.

"Ameliyattan çıkınca yeniden doğdum"

Güler Turan, AA muhabirine, kalp yetmezliği nedeniyle son bir yılda zor günler yaşadığını, ameliyatın ardından ayağa kalkıp yürümeye başladığını söyledi.

Ameliyat öncesi yakınlarıyla helalleştiğini anlatan Turan, "Şu an çok iyiyim. Bu hastanenin doktorları bambaşka. Ameliyattan çıkınca yeniden doğdum. Allah bir daha şans verdi. Bunu iyi kullanmak lazım diye düşünüyorum. Önce umreye gitmeye niyetim var." dedi.

Murat Turan da eşi sağlığına kavuştuğu için mutlu olduklarını, hayatlarına kaldıkları yerden devam etmek istediklerini belirtti.

Prof. Dr. Haydar Yaşa da Turan'ın kendisine başvurduğunda hayati tehlikesinin bulunduğunu anlattı.

Hastalarını hayatta tutabilmek için riskli ve zor bir ameliyata karar verdiklerini dile getiren Yaşa, şunları kaydetti:

"Meslek hayatım boyunca farklı birçok kalp ameliyatı yaptım ama bu operasyon benim için de ilk gördüğüm ve yaptığım vakalardan oldu. Gerçekleştirdiğimiz bu operasyon, tıp literatüründe ilk olarak görülüyor. Hastanın kalbinin tüm kapaklarında ve koroner damarında problem vardı. 3 kapağının değişmesi ve ana damarına baypas yapılması gerekiyordu. Hastanın bir kalp kapağına müdahale etmek ciddi riskken hastanın 3 kapağına müdahale etmek ve koroner baypas yapmak daha da riskli bir vakaydı.

Hem hastamızın 3 kalp kapağını değiştirdik hem de tıkalı damarına baypas yaptık. Hastamızı bir hafta sonra taburcu ettik. Ameliyattan 14 gün sonra kontrole çağırdık. Genel durumu gayet iyi. Bu tür vakalar bize çok ağır kalp ameliyatlarını güvenle yapacağımızın umudunu veriyor. Bu ameliyatın literatüre giren kısmı, 3 kalp kapağı ile baypas operasyonunun aynı anda olması. Bu ameliyatla ilgili çalışmaları bilimsel yayın olarak meslektaşlarımıza duyurmuş olacağız."

Başhekim Prof. Dr. Savaş Yakan da meslektaşlarının daha önce literatürde olmayan önemli bir ameliyatı başarılı şekilde uyguladıklarını ifade etti.

Hastanedeki sağlık altyapısını her geçen gün güçlendirmeye devam ettiklerinin altını çizen Yakan, daha çok kişinin hayatına dokunabilmek için gece gündüz demeden mesai harcamayı sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Sağlık
9 kişiyi parçalara ayıran 'Twitter katili' idam edildi

9 kişiyi parçalara ayıran "Twitter katili" idam edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hüma Hastanesi konkordato ilan etti

Türkiye'nin gururu olan dev hastane konkordato ilan etti
Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada

İşte çalıştığı lokantada vahşice katledilen Gülizar'ın son anları
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek

"Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek"
Manzara izlemek için girdikleri metruk villada erkek cesediyle karşılaştılar

Manzarayı izlemek için metruk villaya giren 3 arkadaş kabusu yaşadı
Bomba iddia: ABD'den, İran'a 30 milyar dolarlık nükleer yardım

ABD'den bomba yağdırdığı İran'a 30 milyar dolarlık yardım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.