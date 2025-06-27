İzmir'de Eş Zamanlı 3 Kalp Kapağı Değişimi ve Baypas Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

İzmir'de tıkalı olan ana koroner kalp damarı ile 3 kalp kapağı 10 saat süren tek operasyonla değiştirilen 55 yaşındaki Güler Turan, yaşadığı ağır sağlık sorunlarını geride bıraktı.

Buca ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Turan, bir yıl önce halsizlik, nefes ve yürüme zorluğu şikayetiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Tetkikler ve muayene sonucunda Turan'a kalp yetmezliği teşhisi konuldu. İlk etapta ilaç tedavisine başlansa da hastanın sağlık sorunları her geçen gün arttı.

Bir ay önce evinde aniden fenalaşan Turan, yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haydar Yaşa'nın muayene ettiği Turan için 3 kalp kapağının değişmesi ve tıkalı sağ ana kalp damarına (koroner damar) baypas uygulanmasına karar verildi.

Ameliyat gerekliliği ortaya çıkınca müdahalenin riskleri hasta ve yakınlarına detaylıca anlatıldı.

Kalp ve damar cerrahisi, anestezi ve kardiyoloji bölümünde görevli 15 sağlık çalışanı da bir hafta boyunca bu zorlu ameliyat için hazırlık yaptı.

Prof. Dr. Yaşa başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen ve 10 saat süren ameliyatla Turan'ın 3 kalp kapağı ve tıkalı ana kalp damarı değiştirildi. Bir süre yoğun bakımda tutulan Turan, gerekli takibin ardından taburcu edildi.

"Ameliyattan çıkınca yeniden doğdum"

Güler Turan, AA muhabirine, kalp yetmezliği nedeniyle son bir yılda zor günler yaşadığını, ameliyatın ardından ayağa kalkıp yürümeye başladığını söyledi.

Ameliyat öncesi yakınlarıyla helalleştiğini anlatan Turan, "Şu an çok iyiyim. Bu hastanenin doktorları bambaşka. Ameliyattan çıkınca yeniden doğdum. Allah bir daha şans verdi. Bunu iyi kullanmak lazım diye düşünüyorum. Önce umreye gitmeye niyetim var." dedi.

Murat Turan da eşi sağlığına kavuştuğu için mutlu olduklarını, hayatlarına kaldıkları yerden devam etmek istediklerini belirtti.

Prof. Dr. Haydar Yaşa da Turan'ın kendisine başvurduğunda hayati tehlikesinin bulunduğunu anlattı.

Hastalarını hayatta tutabilmek için riskli ve zor bir ameliyata karar verdiklerini dile getiren Yaşa, şunları kaydetti:

"Meslek hayatım boyunca farklı birçok kalp ameliyatı yaptım ama bu operasyon benim için de ilk gördüğüm ve yaptığım vakalardan oldu. Gerçekleştirdiğimiz bu operasyon, tıp literatüründe ilk olarak görülüyor. Hastanın kalbinin tüm kapaklarında ve koroner damarında problem vardı. 3 kapağının değişmesi ve ana damarına baypas yapılması gerekiyordu. Hastanın bir kalp kapağına müdahale etmek ciddi riskken hastanın 3 kapağına müdahale etmek ve koroner baypas yapmak daha da riskli bir vakaydı.

Hem hastamızın 3 kalp kapağını değiştirdik hem de tıkalı damarına baypas yaptık. Hastamızı bir hafta sonra taburcu ettik. Ameliyattan 14 gün sonra kontrole çağırdık. Genel durumu gayet iyi. Bu tür vakalar bize çok ağır kalp ameliyatlarını güvenle yapacağımızın umudunu veriyor. Bu ameliyatın literatüre giren kısmı, 3 kalp kapağı ile baypas operasyonunun aynı anda olması. Bu ameliyatla ilgili çalışmaları bilimsel yayın olarak meslektaşlarımıza duyurmuş olacağız."

Başhekim Prof. Dr. Savaş Yakan da meslektaşlarının daha önce literatürde olmayan önemli bir ameliyatı başarılı şekilde uyguladıklarını ifade etti.

Hastanedeki sağlık altyapısını her geçen gün güçlendirmeye devam ettiklerinin altını çizen Yakan, daha çok kişinin hayatına dokunabilmek için gece gündüz demeden mesai harcamayı sürdürdüklerini sözlerine ekledi.