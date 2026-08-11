Haberler

DMD hastası Göktuğ için balonlu kutlama

DMD hastası Göktuğ için balonlu kutlama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Selçuk'ta DMD hastası Göktuğ Ordu için başlatılan yardım kampanyası Türkiye'nin dört bir yanından gelen destekle tamamlandı. Pamucak Sahili'nde düzenlenen etkinlikte yüzlerce kişi renkli balonları gökyüzüne bırakarak sevinçlerini paylaştı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde DMD hastası Göktuğ Ordu için başlatılan yardım kampanyasının tamamlanması dolayısıyla balon uçurma etkinliği düzenlendi.

Selçuk Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu'nun tedavisine katkı sağlamak amacıyla başlatılan kampanya, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen desteklerle tamamlandı.

Pamucak Sahili'nde kampanyanın sona ermesi dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yüzlerce kişi bir araya geldi. Katılımcılar, Ordu için hazırlanan renkli balonları gökyüzüne bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Göktuğ'un annesi Sebile Ordu, zorlu tedavi sürecinde kendilerini yalnız bırakmayanların desteği sayesinde kampanyanın başarıyla tamamlandığını belirtti.

Ordu, oğlunun bundan sonraki hayatında kendisine destek olan insanlar gibi başkalarına karşı duyarlı olmasını diledi.

Göktuğ'un babası Eyüp Ordu da dayanışmanın önemine dikkat çekerek, kampanyaya katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı

Devrik lider Esad için idam kararı
Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?

Erdoğan muhalefetin kalesindeki başkanı sordu: Alalım mı ne dersiniz?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı

Maaş asgari ücretin 3,5 katı! İlan üstüne ilan verdi, eleman bulamadı
Libya'da ortalık karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi

Bir gecede ülke karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve şok istifa
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı

Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu

Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu
Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı! Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu

Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu! İşte atılacak 5 adım