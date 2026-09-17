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İzmir'de "All In One Ege Çocuk Cerrahisi Torakoskopi Çalıştayı" düzenlendi

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İzmir'de 'All In One Ege Çocuk Cerrahisi Torakoskopi Çalıştayı' düzenlendi
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Ege Üniversitesi (EÜ) bu yıl ikinci kez düzenlenen uluslararası "All In One Ege Çocuk Cerrahisi Torakoskopi Çalıştayı"na ev sahipliği yaptı.

Ege Üniversitesi (EÜ) bu yıl ikinci kez düzenlenen uluslararası "All In One Ege Çocuk Cerrahisi Torakoskopi Çalıştayı"na ev sahipliği yaptı.

Çalıştayın koordinatörü EÜ Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Laboratuvar Hayvanları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zafer Dökümcü, AA muhabirine, 3 gün sürecek çalıştaya dünyanın farklı ülkelerinden 80'den fazla doktorun katıldığını söyledi.

Çalıştayın ilk iki gününde Laboratuvar Hayvanları Merkezinde torakoskopi ve tıp fakültesi hastanesinde ise robotik cerrahi kurslarının düzenlendiğini aktaran Dökümcü, şunları kaydetti:

"Çocuklarda kapalı göğüs ameliyatları, yemek borusu, nefes borusu, akciğer ve diyafram gibi organların cerrahi hastalıklarının tedavisinde, göğsü açmaya gerek kalmadan yalnızca küçük deliklerden girilerek, daha iyi görüş ve daha başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlayan yeni bir yöntem. Ege Çocuk Cerrahisi Bölümü olarak bu konuda öncülerden biriyiz. Çalıştayımızın ismi All In One, yani konuyla ilgili dünyadaki uzmanlar üniversitemizde buluştu. Uluslararası çocuk cerrahisi derneklerinin desteklediği bir çalıştay düzenliyoruz."

Dökümcü, çalıştayın son gününde ise doktorların kurslarda öğrendiği bilgileri ameliyatlarda hayata geçireceğini vurguladı.

Kapalı ameliyatların açık ameliyatlara göre hastalar için daha iyi sonuçlar verdiğini dile getiren Dökümcü, "Kapalı ameliyatlarda daha iyi görüş sağlanır, bu nedenle daha hassas çalışmak mümkün. Robotik cerrahide kullanılan enstrümanların elden daha becerikli ve hareket kabiliyetinin yüksek olması sayesinde, normalde düz aletlerle kapalı olarak yapılamayacak ameliyatları bu yöntemle gerçekleştirme imkanı bulunuyor. Toplantımıza Venezuela'dan, Filipinler'e kadar dünyanın birçok ülkesinden çocuk cerrahının katılması bizi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Dökümcü, çalıştaya desteği için EÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı ve üniversite yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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