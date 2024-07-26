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İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun elindeki sorunlar listesi! İlk sırada şehir hastaneleri var

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Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kritik bir adım atarak TBMM Sağlık Komisyonu üyeleri ve eski sağlık bakanlarıyla görüşüp öncelikli sorunlar listesi hazırladı. Şehir hastanelerinin kötü yöneltildiği şikayetlerinin damga vurduğu görüşmelerde "Öncelikle aile hekimlikleri tüm teknik donanıma sahip güçlü polikliniklere dönüştürülmeli, eski sağlık ocağı sistemine benzer yapılar kurulmalı, sağlık personeli takviyesi sağlanmalı" gibi tavsiyeler dillendirildi.

31 Mart yerel seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine'de değişikliklere gitti. Bu değişikliklerden biri, Sağlık Bakanlığı'na Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu'nun getirilmesi oldu.

MEMİŞOĞLU'NUN İLK İCRAATI BELLİ OLDU

Görevine sorunlarla başlayan Memişoğlu'nun stratejik bir adım atarak, TBMM Sağlık Komisyonu üyelerini ve eski sağlık bakanlarını davet edip öncelikli sorunlar listesi yaptığı iddia edildi.

ŞEHİR HASTANELERİ SORUNU

Bakan Memişoğlu'na toplantılar sırasında aktarılan ortak sorunlardan birinin şehir hastanelerinin kötü yönetilmesi olduğu öğrenildi.

ÇÖZÜMDE 'ESKİYE DÖNÜŞ' SİNYALİ

Memişoğlu'nun danıştığı kişilerin çözüm önerisi ise eski sisteme dönüştü. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, toplantılarda şunların dile getirildiğini aktardı:

  • Aile hekimlikleri, tüm teknik donanıma sahip güçlü polikliniklere dönüştürülmeli.
  • Eski sağlık ocağı sistemine benzer yapılar kurulmalı.
  • Sağlık personeli takviyesi sağlanmalı.
  • Şehir hastanelerine ihtiyaç dışındaki akış önlenmeli.
  • Semt poliklinikleri gece gündüz hatta hafta sonu hizmet verir hale getirilmeli.
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Sağlık

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Yorumlar (1)

1gerceklerinsesi:

Yeni bakan güzel bakıyor

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