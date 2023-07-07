İstanbul Üniversitesi Profesörü Sivrisinekler Hakkında Uyarıda Bulundu

SİNEKLERİ inceleyen ve larvaları ile hastalıkları tedavi eden İstanbul Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Erdal Polat, ' Asya Kaplanı' adı verilen sivrisineğin 1926'dan veri İstanbul'da varlığı bilinen cins olduğunu belirtti. Polat, "Dün bir sinek bizim eve girdi. Gece de beni ısırdı ve kanımı emdi. Ben bunu getirdim, kafese alıp larvalarını alacağım. Türüne baktığımızda bu Culex Pipiens'tir. İstanbul'da çok olan ve bizi ısıran tür budur" dedi. Polat, "Sivrisineğin kimse sonunu getiremez, bu yanlış bir terim. Ama şu yapılabilir, nisan ve mayıs ayında iyi bir larva mücadelesi yapılsaydı sivrisinekler şu an da insanları bu kadar rahatsız etmezdi" diye konuştu

Yaz aylarının gelmesiyle artan sivrisinekler, bir çok kentte tedirginliğe neden oluyor. Sinekleri üreten, inceleyen ve larvaları ile hastalarını tedavi eden İstanbul Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Erdal Polat, artan sivrisinek tedirginliğini ve ölümlere yol açtığı iddia edilen Asya Kaplanı türünü değerlendirdi.

EVİNDE YAKALADIĞI SİNEĞİ LABORATUVAR DA İNCELEDİ

'İLAÇLAMA NİSAN- MAYIS AYINDA YAPILMALIYDI'

'ASYA KAPLANI 1926 YILINDAN BERİ İSTANBUL'DA VAR'

'SİVRİSİNEKTEN KORKMANIZA GEREK YOK'

'BATI NİL VİRÜSÜ NEDENİYLE ÖLÜMLER YAŞANIYOR'

Son dönemde sivrisinek ısırması nedeniyle ölümlerin yaşandığı iddialarını değerlendiren Polat, "Onlar göçmen kuşlarla geliyorlar, dikkat edin göçmen kuşların aktif olduğu dönemde ortaya çıkar. İnsanların önleme şansları yok. Batı Nil virüsü nedeniyle ölümler yaşanıyor" dedi.