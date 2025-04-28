İstanbul'da Ulusal Marmara Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

İstanbul'un olası bir depreme karşı sağlık hizmetlerindeki hazırlık durumu ve müdahale kapasitesi gerçekleştirilen Ulusal Marmara Depremi Tatbikatı ile test edildi. Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonu ile 26 Nisan ve 27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen tatbikat kapsamında, 8 ilçedeki sağlık tesisleri ve sahadaki mobil ekipler eş zamanlı olarak biir dizi görev gerçekleştirdi. Tuzla, Pendik, Adalar, Kartal, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy ilçelerindeki 30 hastane, 10 Aile Sağlığı Merkezi, 7 İlçe Sağlık Müdürlüğü, 1 Toplum Sağlığı Merkezi, 1 Sahra Hastanesi, 12 Acil Müdahale Ünitesi, 18 Acil Yardım Ambulansı, 1 Mobil Komuta Merkezi ve 38'i UMKE aracı olan toplam 187 araç kullanılarak gerçekleştirilen tatbikata Sağlık Bakanlığı'ndan 75 kişi, İstanbul'da görevli bin 25 sağlık çalışanı ve 18 ilden 726 sağlık çalışanı olmak üzere toplam bin 826 personel katıldı. Tatbikatta komuta merkezi olarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi ve Prof Dr. Asaf Ataseven Hastanesi belirlenirken, 30 hastanede de olay yönetim merkezleri aktif hale getirildi.

'OLASI BÜYÜK BİR İSTANBUL DEPREMİNDE SAĞLIK HİZMETİNİN KESİNTİSİZ DEVAM ETMESİNİ AMAÇLIYORUZ'

Tatbikat hakkında bilgi veren İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Engin, "Mütemadiyen yaptığımız tatbikatlardan bir tanesi. Aslında İstanbul olası afet durumunda, deprem durumunda en kapsamlı bir şekilde sağlık hizmetinin sunumunun devam edilmesi için 6 ay öncesinde planlanmış Faz 2 tatbikatımızı biz gerçekleştirdik. Faz 1'i 6 ay önce yapmıştık. 6 aydır bu noktaya hazırlanıyoruz. Ana amacımız aslında şu, biz büyük bir İstanbul depreminde, olası bir depremde kesintisiz sunacağımız bir sağlık hizmetini ve dışarıda diğer illerden bize ulaşacak olan sağlık personelinin İstanbul'u daha önceden tanımasını, herhangi bir talimatı, herhangi bir koordinasyona ihtiyaç duymadan buradaki hastanelerdeki sağlık hizmetinin sunulmasının devam edilmesini amaçlıyoruz. Sadece hastanede değil, bu aile sağlığı merkezlerinde, eczanelerde, özel hastanelerde şu anda içinde bulunduğumuz Kartal Lütfi Kırdar gibi tespit ettiğimiz 10 büyük referans hastanemize bağlı 10 bölgede konuşlandırdığımız hastanelerde sağlık hizmetinin devamını aslında biz amaçlıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK TATBİKATLARINDAN BİR TANESİ'

Engin, "Bugün yaptığımız, bunu sonlandırdığımız, hafta sonu boyunca yaptığımız tatbikat belki de Türkiye tarihinin en büyük tatbikatlarından bir tanesi. Şu an 18 ilden yaklaşık 2 bin personel İstanbul'da. Kendi branşlarına, kendi mensubiyetlerine uygun bir şekilde geldiler. Burada bizim sunduğumuz sağlık hizmetinde olası bir depremle biz de afetzede İstanbul ekibi de afetzede olacağından dolayı burada sunulan sağlık hizmetini devralmak için burada konuşlandılar. Biz depreme yönelik öncesinde yaptığımız işlerle zaten biz insanlarımızın can kaybını azaltma ihtimalimiz var. Bu literatürde de böyle geçiyor. Deprem anında kurtaracağınız 100 tane kişinin 85'ini depremden önce yaptıklarınızla. Bunu bir halk sağlığı uzmanı olarak da sadece sağlık müdürlüğü değil, halk sağlığı uzmanı olarak da bunu aktarmak istiyorum. Biz hazırlanıyoruz. Binalarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Sayın Bakanımızın İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı dönemden itibaren başlayan bir İstanbul afet planındaki revizyon bu. Revizyona uygun bir şekilde tatbikatlarımızı yapmaya da devam edeceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Vatandaşımızda üzerine düşeni yaparsa en az kayıpla, olası bir depremde hazırlıklı bir şekilde İstanbul'da karşılaşmış olacağız" şeklinde konuştu.