İstanbul'daki şiddetli yağış nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni su bastı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, kentin kuzey kesimlerini etkisi altına aldı. Şiddetli sağanak nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni su bastı. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış Başakşehir ve Arnavutköy'ü olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni su bastı.

O ANLAR KAMERADA

Hastanenin yağmur birlikte su almaya başlaması ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

HASTANE PERSONELİ SUYU TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞTI

Görüntülerde, hastane personelinin suları tahliye etmeye çalıştığı ve bazı bölümlerde su birikintilerinin olduğu görüldü.