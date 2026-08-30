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Gizli çekim skandalı: Güzellik merkezine kapatma

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Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul’da kadın müşterilerin gizlice çekilerek sosyal medya platformlarında paylaştığı iddia edilen güzel merkezinin faaliyetlerinin durdurulduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul'da kadın müşterilerin gizlice çekilerek sosyal medya platformlarında paylaştığı iddia edilen güzel merkezinin faaliyetlerinin durdurulduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'da faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde kadın müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ve sosyal medya platformlarında paylaşıldığı yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmış ve söz konusu merkezin faaliyeti durdurulmuştur" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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