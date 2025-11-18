Haberler

İstanbul'da dev operasyon! Yüz binlerce uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul'da dev operasyon! Yüz binlerce uyuşturucu madde ele geçirildi
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 490.5 kilogram skunk, 71 kilogram eroin ve 1 milyon 446 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Fatih, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya, "Biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz" dedi.

  • İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 490,5 kg skunk, 71 kg eroin ve 1 milyon 446 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
  • Operasyonlar sırasında 9 şüpheli yakalandı.
  • Operasyonlar Fatih, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz hafta İstanbul'da uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin resmi X hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

1.5 MİLYON ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Paylaşımında operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: " İstanbul'da geçen hafta yaptığımız operasyonlarımızla; 490,5 kg skunk, 71 kg eroin, 1 milyon 446 bin adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Fatih, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 9 şüpheliyi yakaladık.

"MÜCADELEYİ SADECE ÜLKEMİZ İÇİN DEĞİL TÜM İNSANLIK İÇİN YAPIYORUZ"

Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

500
