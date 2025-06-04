İstanbul'da 83 Bin 901 Sağlık Personeli Bayram Süresince Görevde

İstanbul'da 83 Bin 901 Sağlık Personeli Bayram Süresince Görevde
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı süresince vatandaşların güvenli ve etkin sağlık hizmeti alabilmesi için 83 bin 901 sağlık personelinin görevde olacağını duyurdu. 53 kamu hastanesinde acil sağlık hizmetleri 7/24 sürecek.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, toplamda 83 bin 901 personelin Kurban Bayramı süresince kentte vatandaşların güvenli, hızlı ve etkin sağlık hizmeti alabilmesi için görevinin başında olacağını açıkladı.

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı süresince vatandaşların sağlık hizmetlerine kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla uygulanacak adımları paylaştı.

Kentteki 53 kamu hastanesinde toplam 62 bin 200 sağlık personelinin görev alacağını aktaran Güner, "Acil servislerde görev yapmak üzere 15 bin 467 sağlık personeli planlanmıştır. 112 ve UMKE dahil acil sağlık hizmetleri bünyesinde ise 6 bin 234 sağlık personeli 7/24 esasına göre sahada görev yapacaktır. Toplamda 83 bin 901 personel, Kurban Bayramı süresince İstanbul'da vatandaşların güvenli, hızlı ve etkin sağlık hizmeti alabilmesi için görevinin başında olacaktır." ifadelerini kullandı.

Güner, paylaşımında tüm sağlık çalışanlarına özverili gayretleri için teşekkür ederek, vatandaşlara sağlıklı ve huzurlu bayram diledi.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Sağlık
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