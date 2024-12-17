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İstanbul’da 17 Yıl Sonra İdrar Yapabilen Seyhan Çılğın’ın Hikayesi

İstanbul’da 17 Yıl Sonra İdrar Yapabilen Seyhan Çılğın’ın Hikayesi
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Seyhan Çılgın, 17 yıl boyunca idrar yapamama sorunuyla mücadele ettikten sonra mesane pili operasyonu ile sağlığına kavuştu. Daha önce sonda kullanmak zorunda kalan Çılgın, artık normal bir şekilde idrar yapabiliyor.

İstanbul'da 17 yıldır idrar yapamama sorunu yaşayan 29 yaşındaki Seyhan Çılğın, sakral nöromodülasyon (mesane pili) operasyonuyla şikayetinden kurtuldu.

İdrarını yapamama sorunu nedeniyle 2007'den beri sonda ile bu ihtiyacını gideren Çılğın, hastalığından kurtulabilmek için çeşitli tedavi yöntemlerini denese de bir türlü sağlığına kavuşamadı.

Son olarak Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne başvuran Çılğın'a, tetkikler sonucunda "mesane pili" uygulaması yapılmasına karar verildi.

Çılğın, hastanede yaklaşık 40 dakika süren başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

"Hasta günde 4-6 kez idrarını kendisi sonda takarak boşaltıyordu"

Hastanenin üroloji kliniği uzmanı Doç. Dr. Mehmet Gökhan Çulha, AA muhabirine, Seyhan Çılğın'a uyguladıkları mesane pili operasyonuna ilişkin bilgi verdi.

Hastanın kendilerine başvurduğunda yapılan ilk tetkiklerde idrarını yapmayla ilgili herhangi bir tıkanıklık olmadığını gördüklerini belirten Çulha, "Bu durumun idrar kesesini uyaran sinirlerin çalışmamasıyla alakalı, nörojenik mesane olarak adlandırıldığını saptadık. Bununla ilgili hasta günde 4- 6 kez idrarını kendisi sonda takarak boşaltıyordu." dedi.

Çulha, hastanın genç, yoğun iş temposu olan bir hasta olduğunu belirterek, "Buna bağlı sondaları her zaman kullanması mümkün olmuyordu. Kullanamadığı zamanlarda enfeksiyon geçirme riski çok fazla oluyordu. İdrarını yaparken taktığı sonda nedeniyle idrar kanalında bazı yaralanmalar, kanamalar yaşanıyordu." diye konuştu.

Hastaya birtakım testler daha yaptıklarını aktaran Çulha, bunun sonucunda "kontraktilite yetersizliği" dedikleri, mesanenin tam kasılamaması durumunu tespit ettiklerini kaydetti.

Çulha, ardından hastanın idrarını rahat yapabilmesine olanak sağlayan tedavi olup olmadığına baktıklarını ifade ederek, "Mesane pili uygulamasının hastamıza uygun olduğunu tespit ettik. Mesane pili, sıkışma tipi idrar kaçırma, kronik idrar yapamayan hastalarda kullanılan bir tedavi yöntemi. Bu yöntem son basamaklarda kullanılan, hem ülkemizde hem de dünya çapında çok fazlaca popülerliği sağlanmış bir tedavi değil. 2021'den beri de bunu kliniğimizde uygulamaktayız." şeklinde konuştu.

Operasyon 40 dakika sürdü

Doç. Dr. Çulha, tedavinin iki aşamalı olduğunu, öncesinde hastaya faydalı olup olmadığını kontrol ettiklerini dile getirdi.

Hastanın tedavisinde biraz risk aldıklarını vurgulayan Çulha, şunları paylaştı:

"Çünkü hastamızın ekstra hastalıkları da vardı. Daha önce multipl myelom nedeniyle kemik iliği transplantasyonu geçiren hastanın enfeksiyon riski açısından uzmanlarla görüştüğümüz zaman, bu operasyonun tek seansta yapılmasının daha uygun olabileceğini söylediler. Biz de risk aldık ve üç boyutlu pelvis görüntülemesiyle elektrotu yerleştirebileceğimiz en uygun olan yeri en iyi şekilde tespit etmeye çalıştık. Yaklaşık 40 dakika süren operasyon sonrasında işlemimizi başarılı şekilde gerçekleştirdik, olumlu yanıtlar aldık."

Çulha, hastanın şu anda sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ifade ederek, "Hastamız şu anda idrarını tamamen yapıyor ve hiçbir şekilde sonda kullanmıyor. 'Rezüdi idrar' dediğimiz, yani mesaneyi boşalttıktan sonra içeride kalabilecek idrar miktarı şu anda sıfır. Günlük hayatına normal şekilde devam edebiliyor." dedi.

"Sürekli sonda kullanmak zorunda kalıyordum"

Seyhan Çılğın ise 2007'den beri idrar yapmakta zorluk yaşadığını, bu nedenle sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçirdiğini anlattı.

Birçok merkezde tedavi gördüğünü, yaklaşık 20 operasyon geçirdiğini belirten Çılğın, hiçbir tedavi yönteminde netice alamadığını, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde mesane piliyle tedavi olabileceğinin kendisine anlatıldığını söyledi.

Çılğın, bu sorundan kaynaklı mesanesinde çok aşırı derecede idrar kaldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu durum idrar yolu enfeksiyonuna ve idrarın böbreklere kadar çıkmasına neden oluyordu. Özellikle soğuk havalarda daha çok sıkıntı yaşıyordum, sürekli sonda kullanmak zorunda kalıyordum. Bu, benim için baya zor oluyordu. Hastanede doktorumuz tarafından mesane pili uygulaması yapıldı. Şu anda sorunsuz şekilde idrarımı rahatlıkla yapabiliyorum. Sondadan da kurtulduk."

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Sağlık
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