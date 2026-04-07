İsrail saldırısıyla koltuk değneğine mahkum kalan Gazzeli Yasir, yeniden oyun oynama hayali kuruyor

İsrail ordusunun, Gazze kentine düzenlediği saldırıda leğen kemiğine saplanan kurşunla yaralanan ve sol bacağını kullanamaz hale gelen 11 yaşındaki Yasir el-Beşaş, kaybettiği çocukluğuna yeniden kavuşmak için tedavi olmak istiyor.

Halihazırda Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir çadırda ailesiyle yaşayan Yasir, Ekim 2025'te İsrail ordusunun silahlı insansız hava aracından açılan ateş sonucu leğen kemiğinden yaralandı.

Aldığı yara neticesinde leğen kemiğinden sol bacağının üst kısmına kadar fiksasyon cihazı takılan ve hareket yetisini kaybeden Yasir, tedavi imkanı olmadığı için eğitiminden ve arkadaşlarıyla oyun oynamak gibi en temel haklarından bile mahrum kaldı.

Eğitimden ve oyundan mahrum oldu

Yasir'in annesi Meha el-Beşaş, oğlunun Gazze'nin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde kardeşleriyle oynarken SİHA'dan açılan ateşle yaralandığını, saldırıda ölenler de olduğunu söyledi.

Oğluna aylar önce fiksasyon cihazı takıldığını kaydeden anne Meha, "Oğlum okuldan, oyundan, her şeyden mahrum kaldı. Tedavi olması için uğraşıyoruz ama umut yok." dedi.

Oğlunun yürüyemediğini, ağabeyi ve babasının da yaralı olduğunu söyleyen anne, ailede artık su ve aşevlerinde yiyecek kuyruğuna girecek kimse kalmadığını, bu işi kendisinin yaptığını dile getirdi.

"Tüm Gazzeli çocuklar dışarı çıkıp tedavi olsun"

Anne Meha, "Gazze'de ilaç yok. Yahudiler sınır kapılarını kapalı tutuyor. O yüzden Gazze'ye ilaç ve tıbbi cihaz girmiyor." diyerek saldırılarda yaralananların ve hastaların yaşadığı çaresizliği ifade etti.

Kendi oğlu ve onun durumundaki binlerce çocuk adına dünyaya seslenen Meha, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'deki çocukların tedavi için Gazze dışına çıkmasını istiyorum. Dışarıda tedavi olsunlar, yürüyebilsinler ve okula gidebilsinler. Doktor ve mühendis olsunlar ve insanları tedavi etsinler. En önemli şey Gazze'deki çocuklar, önce onları alıp tedavi etsinler."

Yere düşmekten korktuğu için okula gidemiyor

Küçük Yasir ise leğen kemiğine saplanan kurşunun hayatını ne denli etkilediğini şu sözlerle anlattı:

"Okula gidemiyorum. Çocukların beni düşürmesinden korkuyorum. Çocuklarla oynayamıyorum. İyileşmek için dışarıda tedavi olmak istiyorum."