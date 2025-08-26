İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırılarında 53 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın, çocuk ve yardım bekleyenlerin de bulunduğu 53 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çeşitli bölgelere şiddetli saldırılarına aralıksız devam etti.

Gazze'nin merkezinde yayaların yoğun bulunduğu Fehmi Bey Caddesi yakınlarında sivillerden oluşan bir grubun İsrail topçusu tarafından hedef alındığı saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralanan oldu.

Tuffah Mahallesi'nin Zarka bölgesindeki bir evi hedef alan topçu ateşinde bir Filistinli hayatını kaybetti.

Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Camii Kebir yakınlarında Nebbahin ailesine ait bir ev topçuların hedefi oldu. Saldırıda, baba ve kızı hayatını kaybetti.

Yardım bekleyen 3 Filistinli de İsrail ordusundan açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. İkisi Deyr el-Belah'ın doğusundaki Kissufim bölgesinde, üçüncüsü ise Zikim bölgesinde hayatını kaybetti.

Yine Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde sivillerden oluşan bir gruba yönelik saldırıda bir anne ve çocuğu yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırı hedef alan hava saldırısında, biri çocuk 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda zorla yerinden edilenlerin bulunduğu bir çadırı hedef aldı. Saldırıda karı-koca ve üç çocukları olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentindeki İslam Üniversitesi yakınlarında yer alan bir çadırın vurulduğu hava saldırısında ise aralarında çocukların da olduğu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in kuzeydeki Cibaliya Nezle beldesinde bir evi hedef alan hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Zeytun ve Sabra mahallelerine saldırılar sürüyor

İsrail ordusu, Zeytun ve Sabra mahallelerinde sivillere ait evleri bombalamaya ve yıkmaya devam ediyor.

Kentin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir ev bombalandı, 2 çocuk yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

İsrail ordusu Zeytun Mahallesi'nde zorla yerinden edilenlerin kaldığı vakıf binasını hedef aldı. Saldırıda aynı aileden 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinden Zeytun Mahallesi'ne yönelik hava ve topçu bombardımanı sonrasında yüksek patlama sesleri işitildi; yükselen yoğun duman bulutları görüldü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni kademeli olarak yeniden işgal etme planı kapsamında, 11 Ağustos'tan bu yana Zeytun Mahallesi'nde katliam, zorla yerinden etme ve ev yıkımlarını sürdürüyor.

Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırılar

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde insani yardım bekleyenlerin üzerine İsrail askerleri tarafından ateş açıldı. Saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun helikopterle mülteci kampındaki bir daireyi bombaladığı saldırıda 1 kişi öldü, yaralananlar oldu.

Nusayrat Kampı'nın batısında ise Filistinlilere ait bir ev bombalandı, biri çocuk 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kamptaki fırının yakınlarında yer alan evin hedef alındığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Güney bölgelerine düzenlenen saldırılar

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir evin havadan vurulması sonucu 1 kadın ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi. Çocuklardan birinin bebek olduğu kaydedildi.

Han Yunus'taki Mevasi bölgesinde bulunan Hilal Sahra Hastanesi yakınlarında yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadır insansız hava aracıyla hedef alındı; 12 Filistinli yaralandı.

Mevasi'deki bir diğer hava saldırısında 6 kişi daha hayatını kaybetti.