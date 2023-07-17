İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'de kanser hastalarının yüzde 50'si tedavi göremiyor

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'de, kanser hastalarının yüzde 50'sinin ilaç ve ekipman eksikliği nedeniyle tedavi göremediği belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, ilaç eksikliğinin onkoloji hastaları üzerindeki ciddi yansımalarına dikkati çekmek için Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinde basın toplantısı düzenledi.

İsrail ablukası nedeniyle kanser hastaları için gerekli ilaç ve teşhis ekipmanı sıkıntısının yaşandığını, bunun onlarca hastanın ölümüne yol açtığını vurgulayan Kudra, ablukanın hastaların yüzde 50'sini tedaviden mahrum bıraktığını söyledi.

Kudra, İsrail'in, onkoloji hastalarının yaklaşık yüzde 40'ına yurt dışında tedavi izni vermediğini kaydetti.

Kanser hastalarının ihtiyaç duyduğu ilaç ve teşhis ekipmanı eksikliğinin ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulunan Kudra, ablukanın devam etmesinden en çok etkilenen grupların kanser hastaları olduğunu yineledi.

"9 binden fazla kanser hastası var"

Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sıkeyk de hastanede 9 binden fazla kanser hastalarının olduğunu belirterek, Gazze'de kanser hastalarının ölüm oranının toplam ölümlerin yaklaşık yüzde 12,5'ini oluşturduğunu paylaştı.

Gazze'deki kanser hastalarının teşhis ve tedavi olanaklarından yoksun olduğunu ve halk arasında kanser vakalarında sürekli bir artış görüldüğünü ifade eden Sıkeyk, Gazze'deki kanser hastaları için radyoterapinin, teşhis ve tedavi için nükleer tıp olanaklarının ve tümörlerin teşhisi için bazı önemli tıbbi tahlillerin bulunmadığına işaret etti.

Sıkeyk, uluslararası toplumu kanser hastalarının hayatlarını kurtarmaya ve hastaların hak ettiği tedavi hizmetlerini sunmaya çağırdı.

Bakanlığın Eczacılık Genel Müdürü Eşref Ebu Mehadi ise son altı ayda, kanser ilaçları yetersizliğinin yaklaşık yüzde 45'e ulaştığını söyledi.

Bu dönemde hastaların yarısından fazlasının gerekli tedavi protokollerini alamadığını ve bunun da psikolojik ve fiziksel acılarını artırdığını kaydeden Mehadi, ilgili kurumların Gazze'deki kanser hastalarının tedavi protokollerinin sağlanması konusunda çalışmasını istedi.

Kanser vakalarında artış yaşanıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından şubat ayında yapılan yazılı açıklamada, bölgede kansere yakalanma oranlarında ciddi artış kaydedildiği bildirilmişti.

Açıklamada, Gazze'de gerekli tedavi ekipmanlarının olmayışı nedeniyle yüzlerce hastanın hayatının tehlikede olduğu vurgulanmıştı.

Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesine geçen yıl 6 bin kanser hastasının nakledildiği, 2023'te de 2 bin yeni vakanın hastaneye başvurmasının öngörüldüğü kaydedilmişti.

İsrail'in yaklaşık 16 yıldır hava, kara ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi, büyük bir insani drama sahne oluyor. Seyahat özgürlüğü olmayan yaklaşık 2 milyon Filistinli, istisnai durumlar hariç Gazze dışına çıkamıyor.