İskenderun'da çadır ve konteyner kentlerde göz muayenesi yapılıyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteyner ve çadır kentlerde kalan ailelerin çocuklarına göz muayenesi yapılıyor. Muş Valiliği, Muş Belediyesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Muş Kızılay Şubesi tarafından oluşturulan tırda, çadır ve konteyner kentlerdeki 7-13 yaş aralığındaki çocuklar göz taramasından geçiriliyor. Yaklaşık 2 hafta içerisinde depremden etkilenen 11 ilde çadır ve konteyner kent alanlarını gezeceklerini ifade eden proje koordinatörü Aykut Çağlı, bu sürede bölgedeki çok sayıda çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteyner ve çadır kentlerde kalan ailelere göz muayenesi yapılıyor.

Muş Valiliği, Muş Belediyesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Muş Kızılay Şubesi tarafından oluşturulan tırda, çadır ve konteyner kentlerdeki 7-13 yaş aralığındaki çocuklar göz taramasından geçiriliyor.

Sevgi ve Sağlık Tırı Proje Koordinatörü Aykut Çağlı, salgın döneminde olduğu gibi deprem sonrası da strese dayalı göz sorunlarının yaşandığını söyledi.

Çağlı, çocuklara göz taraması yaptıklarını belirterek, "6 Şubat depreminden sonra rotamızı deprem bölgelerine çevirdik. Bugün Hatay'ın İskenderun ilçesi Üsküdar Konteyner Kent alanında etkinlik tırımızı kurduk. Buradaki çocuklarımızın göz taramalarını gerçekleştirip kendilerini şüpheli bulduğumuz çocuklarımızı ilgili sağlık kuruluşlarına sevk edip tekrardan hasta takibini gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 2 hafta içerisinde depremden etkilenen 11 ilde çadır ve konteyner kent alanlarını gezeceklerini ifade eden Çağlı, bu sürede bölgedeki çok sayıda çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.