İşitme kaybı erken tanı ve doğru tedaviyle önlenebilir

Güncelleme:
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Tarık Kavak, işitme kaybının erken tanı ve doğru tedaviyle önlenebileceğini söyledi.

Op. Dr. Kavak, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü dolayısıyla basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

İşitme kaybının tedavi edilebilir bir duyu kaybı olduğunu belirten Kavak, toplumda işitme kaybının tedavisine yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

İşitme kaybının toplumda bilinenin aksine tedavi edilebilir olduğunu vurgulayan Kavak, "Başvuran hastaların işitme testlerini yapıyor, kaybın derecesini belirliyoruz. Ardından medikal, cerrahi tedavi veya işitmeye yardımcı cihazlar aracılığıyla uygun tedavi seçeneklerini sunabiliyoruz." dedi.

Çocukluk çağındaki işitme kayıplarının ayrı bir önem taşıdığına işaret eden Kavak, şunları kaydetti:

"Erken teşhis ve müdahale çocukların dil ve sosyal gelişimi açısından büyük önem arz ediyor. Toplumun, işitme kaybını kaçınılmaz bir kader olarak görmemesi gerekiyor. İşitme kaybı, düzeltilebilir bir duyu kaybıdır. İşitme kaybı nedeniyle sosyal hayatınızda sorun yaşıyorsanız, bu alanda uzman bir hekime başvurmanızı öneriyoruz."

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır
