İran'daki son araştırma papatya çayının yeni özelliğini ortaya çıkardı

Doğal bitki çaylarının sağlık üzerindeki olumlu etkileri keşfedilmeye devam ediyor. Son araştırmalar, papatya çayının da bu kategoride önemli bir yer tuttuğunu gösterdi. Özellikle strese karşı olumlu etkileriyle kamuoyunda bilinen papatya çayı, içeriğindeki antioksidanlar ve diğer doğal bileşenler sayesinde sağlık dostu bir içecek olmasının yanı sıra, İran'daki son araştırma ile bir kez daha dikkat çekti.

İran'da yapılan bir araştırmaya göre, kan şekeri seviyesi papatya çayı içerek kontrol altına alınabilir. Nutrition dergisinde yayımlanan çalışma, günde üç fincan papatya çayı içmenin tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri (şeker) seviyelerinin kontrolünü iyileştirebileceğini buldu.

UYKUSUZLUĞA DA İYİ GELİYOR

Araştırmada bunun yanı sıra papatya çayının rahatlatıcı etkisinin, uykusuzluk sorunu yaşayanlar için ideal olduğu ortaya kondu. Vücuttaki iltihaplanmalarla mücadelede yardımcı olabilecek antioksidanlar içeren papatya çayı, çeşitli sağlık sorunlarına karşı koruma sağlıyor.

UZMANLARDAN "DÜZENLİ TÜKETİN" UYARISI

Araştırma ekibi, papatya çayının faydalarının, düzenli tüketildiğinde ortaya çıkacağını vurguladı. Herhangi bir sağlık durumuna karşı öncelikle bir uzmana danışılmasının önemli olduğunu belirten uzmanlar, doğal çayların tek başına bir tedavi yöntemi olarak düşünülmemesi gerektiğini vurguladı.