Irak'ta 600 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Açıldı

Universal Acarsan tarafından Irak'ın Meysan kentinde inşa edilen ve 250 milyon dolara mal olan 600 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışı Irak Başbakanı Muhammed Şiya El Sudani tarafından düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Hastane, 1.5 milyon insana hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır.

Universal Acarsan tarafından Irak'ın Meysan kentinde inşa edilen ve 250 milyon dolara mal olan 600 Yataklı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin açılışı Irak Başbakanı Muhammed Şiya El Sudani tarafından düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

80 bin m2 alan üzerine inşa edilen ve yaklaşık 1.5 milyon insana hizmet verecek olan Meysan 600 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisle birlikte toplam 800 yatak kapasitesine sahip.

Universal Acarsan tarafından Irak'ta inşa edilen sekizinci hastane olan Meysan 600 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Irak Başbakanı Muhammed Şiya El Sudani'nin katılımıyla düzenlenen törenle hizmete girdi. Törene Irak Sağlık Bakanı Dr. Saleh Mehdi, Irak Müsteşarlar Heyeti Başkanı, Irak Meysan Valisi, Irak Planlama Bakanı Vekili, Irak Sağlık Bakanlığı Üst Düzey Yetkilileriyle Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar ve çok sayıda davetli katıldı. Acar Irak Başbakanı Muhammed Şiya El Sudani'ye hastane hakkında bilgiler verdi. Irak Başbakanı Muhammed Şiya El Sudani Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selam Acar'ı Irak'a gerçekleştirdikleri yatırımlardan dolayı kutlayarak Irak halkı adına teşekkür etti. Açılış sonrası bir değerlendirme yapan Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar, "Bugün Irak'ta inşa ettirdiğimiz sekizinci hastanemizin açılışını Irak Başbakanı Sayın Muhammed Şiya El Sudani'in katılımıyla yaptık. Irak'ta açılışı yapılan 8 hastanemizin dışında halen inşaatı devam eden üç ayrı hastanemiz daha bulunmakta. İnşaatı tamamlanan hastanelerimizle Irak ve çevre ülkelerden gelecek hastalara hizmet veriliyor" dedi.

Meysan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Türk mimar ve mühendis imzası

Meysan 600 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi hakkında da bilgiler veren Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Meysan 600 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi kentin tek hastanesidir. Hastane yaklaşık 250 milyon dolara mal olurken hastanenin mimari çizimlerinden uygulamasına kadar bütün aşamalarında Türk mimar ve mühendislerle Türk işçiler görev aldı. Projesi Türkiye'de çizilen hastanemiz büyük bir itina ile inşa edilerek Irak'ın en önemli hastaneleri arasına girdi. Yaklaşık 1,5 milyon insanın yaşadığı bölgeye hizmet edecek olan hastane 80 bin m2 alan üzerine inşa edildi. Hastanenin yatak kapasitesi 600 yatak olup acil durumlarda 800 yatak kapasiteye çıkabilmektedir. Modern teknolojiye sahip olan hastanede radyoloji, kanser tedavi merkezi, nükleer tıp, kemoterapi, diyaliz, yanık tedavi, fizyoterapi, büyük ve küçük ameliyat odaları, yoğun balım ( icu- ccu ) odaları, doğal be sezeryan doğum odaları, Prematüre bebekler odaları, sterilizasyon bölümü dahil tüm ihtisaslar bulunmaktadır. Hastanenin Acil bölümünde kadın ve erkek odaları bulunmaktadır. Toplam 17 ameliyathaneye sahip olan hastanede 3 adet sezaryen doğum 10 adet normal doğum odası yer almaktadır. Hastanenin açıl servisinde ise 1 adet büyük ameliyathane 2 adet küçük ameliyat odası ve 1 adet yanık vakaları için ameliyat odası bulunmaktadır ayriyeten yanık bölümünde 1 adet yanma vakaları için ameliyat odası bulunmaktadır. Kısacası hastanemiz Irak'ın en modern ve son model tıp teknolojisine sahip hastanelerinden birisidir" diye konuştu. - GAZİANTEP