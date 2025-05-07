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İpsala Sınır Kapısı'na ASELSAN'dan 7 Otomatik Eksternal Defibrilatör

İpsala Sınır Kapısı'na ASELSAN'dan 7 Otomatik Eksternal Defibrilatör
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Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı’na, ani kalp durmalarına hızlı müdahale için ASELSAN tarafından üretilen 7 Otomatik Eksternal Defibrilatör yerleştirildi. Bu cihazlar, acil durumlarda hayati müdahale süresini kısaltarak yolcuların güvenliğini artıracağı belirtildi.

EDİRNE'de İpsala Sınır Kapısı'na, ani kalp durmaları ile kalp krizlerine hızlı müdahaleyi sağlayan ve ASELSAN tarafından üretilen 7 Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı yerleştirildi.

ASELSAN Heartline OED cihazlarının yetkili distribütörü Helvacıoğlu Medikal Yöneticisi Atacan Helvacıoğlu, yılda 3 milyondan fazla yolcunun geçiş yaptığı İpsala Sınır Kapısı'nda önemli bir sağlık hizmeti verilmeye başlandığını belirterek, "İpsala UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. tarafından sınır kapısına 7 yerli üretim ASELSAN Heartline OED cihazı yerleştirildi. Kalbin ani durması durumunda ilk 2-6 dakika içinde müdahale edilmesi hayati önem taşır. Bu süreçte elektroşok uygulaması ve kalp masajı, hastanın hızlı bir şekilde hayata döndürülmesinde kritik rol oynar. 112 acil yardım hizmetinin vaka yerine ulaşmasına kadar geçen sürede OED kullanılarak yapılacak müdahaleler kalbi duran kişinin hayatta kalma olasılığını yüzde 50-60 oranında artırmaktadır. OED özellikle kalp krizi riski yüksek olan bölgelerde, yoğun spor ve ağır iş yapılan alanlarda, fabrikalar ve iş yerlerinde, okullar gibi popülasyonun yoğun olduğu yerlerde mutlaka bulundurulmalıdır" dedi. Cihazların kullanımıyla ilgili personele eğitim verildiğini de ifade eden Helvacıoğlu, OED cihazları sayesinde İpsala Sınır Kapısı'nın yolcular için daha güvenli bir geçiş noktası haline geldiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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